"Турецкий поток" обеспечил поставки российского газа в Грецию и Северную Македонию
5 января 2020 23:34
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Среди преимуществ реализации этого проекта Малинов назвал безопасность и экономическую целесообразность. Кроме того, это повлияет на конечные цены и конечного потребителя, поскольку изменение пункта доставки также экономит транспортные расходы.
— Северная Македония и Греция также получают газ через "Странджу-2", —добавил он.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. С 1 января 2020 года Болгария уже получила первые кубометры российского газа по новому газопроводу. Благодаря смене точки входа топлива на территории страны из Румынии и в Турцию расходы за транзитные таксы у принимающей стороны будут сокращены примерно на 35 миллионов евро, а само топливо должно подешеветь на 5%.
Фото: соцсети
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