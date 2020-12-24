Тринадцатая зарплата пойдет на выплату кредитов и отпуска

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Закрыть кредит, поехать в отпуск, купить подарки — россияне планируют, на что они потратят «тринадцатую» зарплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.



Чаще всего с «тринадцатой» зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14% опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13% респондентов. 12% россиян потратят «тринадцатую» зарплату на подарки. Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. Еще 6% устроят себе «праздник живота». 5% потратят «тринадцатую» зарплату на семью, 4% — на себя, 3% — на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники.



Мужчины чаще женщин с «тринадцатой» зарплаты закрывают долги (17 и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4 и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), спустить на подарки (также 13 и 9%), ремонт (11 и 8%), деликатесы (8 и 4%) и бытовую технику (3 и 1%).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 361

Время проведения: 17—22 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, ожидающее получения «тринадцатой» зарплаты/премии по итогам года

Размер выборки: 1600 респондентов