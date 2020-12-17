Торговый дом технопарка Жигулевская долина представляет лучшие разработки резидентов

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Экосистема «Жигулевской долины» пополнилась новым элементом – Торговым домом, где представлена продукция, которую производят резиденты в периметре технопарка.

На территории технопарка создан Торговый дом, благодаря которому приобретение товаров из «Жигулевской долины» станет более доступным. Здесь можно познакомиться с потенциальными партнерами, а также приобрести инновационные товары для личного потребления.

Вся продукция, представленная здесь, прошла необходимые экспертизы и имеет сертификаты качества.

Хотите попробовать продукцию под знаком «Сделано в «Жигулевской долине»?

22 декабря в 11:00 (время самарское) приглашаем вас принять участие в онлайн-мероприятии «Демо-день Торгового дома «Жигулевская долина».

Организатор мероприятия: Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» — управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

Тема демо-дня — резиденты «Жигулевской долины» против COVID. В ходе встречи состоится презентация инновационных средств гигиены и защиты от вирусов, а также открытый диалог о сотрудничестве в формате В2В.

Регистрация по ссылке:

https://us04web.zoom.us/j/75921083566?pwd=OXRxaVlwRXp5WnM0aW%E2%80%A6#success

Идентификатор конференции: 759 2108 3566

Код доступа: 066399