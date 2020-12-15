Технопарк «Жигулевская долина» развивает межрегиональное партнерство

Список партнеров технопарка «Жигулевская долина» пополнился Кузбасским технопарком. Соглашение, благодаря которому открываются новые возможности для продвижения проектов, обмена информацией и поиска индустриальных партнёров для инновационных компаний, было подписано в начале декабря.
Кузбасский технопарк был основан в 2011 году в рамках государственной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Технопарк предоставляет инфраструктуру для размещения инновационных и сервисных компаний, содействует в продвижении проектов и технологий на целевые рынки, обеспечивает взаимодействие с государственными и контролирующими органами, крупными промышленными предприятиями, работающими на территории Кемеровской области.
Сейчас на площадке Кузбасского технопарка работают более 60 компаний-резидентов, специализирующихся на IT, приборостроении, медицине, биотехнологиях, энергетике и промышленной безопасности, консалтинге и других сферах.
Как сообщил директор управляющей компании «Жигулевской долины» ГАУ ЦИК СО Александр Сергиенко, сотрудничество будет проходить в том числе с помощью платформы инноватики www.isamara.ru :
«Платформа инноваций имеет возможности оптимизировать деятельность не только технопарка «Жигулевская долина» как института поддержки для работы с резидентами, но и аккумулировать идеи и запросы от других регионов. В рамках партнерства с технопарком Кузбасса мы будем размещать на нашей платформе запросы от индустриальных партнёров Кузбасса, расширяя тем самым возможности наших резидентов и инновационных компаний Самарского региона», - отметил Сергиенко.
Также руководством «Жигулевской долины» ведутся активные переговоры о сотрудничестве с Ульяновской областью, что позволит расширить географию поиска индустриальных партнеров для продвижения проектов, рожденных в Самарской области, и даст новый стимул к развитию инноватики в России.
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