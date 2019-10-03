Стремление к цели
3 октября 2019 17:01
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Мероприятие не входит в стандартную школьную программу. Тем не менее, оно обязательно для учеников профильных нефтяных классов, открытых по всей стране в рамках корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие».
Это два дня командообразующих, профориентационных тренингов и интеллектуальных соревнований под руководством профессиональных тренеров, погружение в корпоративную культуру и углубленное знакомство с крупнейшей нефтяной компанией страны. Одна из задач обучения — научить планировать карьеру и личностный рост.
Одиннадцатиклассники поднялись по «Лестнице успеха» уже во второй раз. Ученица 11 «Роснефть-класса» Алена Иванова считает, что мероприятие помогло ей лучше сориентироваться в профессиях, востребованных в отрасли: «Хочу продолжить династию. В нашей семье – уже два поколения нефтяников!»
А вот для десятиклассников семинар – в новинку, и самым ярким его моментом стало посвящение в нефтяники, которое провели активисты Совета молодых специалистов Сызранского НПЗ.
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