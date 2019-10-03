Стремление к цели

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Мероприятие не входит в стандартную школьную программу. Тем не менее, оно обязательно для учеников профильных нефтяных классов, открытых по всей стране в рамках корпоративной программы «».Это два дня командообразующих, профориентационных тренингов и интеллектуальных соревнований под руководством профессиональных тренеров, погружение в корпоративную культуру и углубленное знакомство с крупнейшей нефтяной компанией страны. Одна из задач обучения — научить планировать карьеру и личностный рост.Одиннадцатиклассники поднялись по «» уже во второй раз.считает, что мероприятие помогло ей лучше сориентироваться в профессиях, востребованных в отрасли: «Хочу продолжить династию. В нашей семье – уже два поколения нефтяников!»А вот для десятиклассников семинар – в новинку, и самым ярким его моментом стало посвящение в нефтяники, которое провели