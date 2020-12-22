Стартап резидента «Жигулёвской долины» и «Сколково» начнет работать в партнерстве с Россельхозбанком

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Автоматизированная система REGAGRO для учета и регистрации сельскохозяйственных животных, созданная компанией-резидентом технопарка «Жигулевская долина» и «Сколково» – ООО «АГРОСЕРВИС», вошла в список проектов для совместной реализации с Россельхозбанком.

Об этом стало известно 15 декабря в рамках проведения Демо-дня на территории инновационного центра «Сколково». В ходе онлайн-мероприятия были объявлены победители стартапов – участников «Акселератора РСХБ». Проекты оценивали руководители АО «Россельхозбанк» и эксперты Фонда «Сколково».

В течение октября на участие в «Акселераторе РСХБ» было подано более 350 заявок от стартапов со всей России. В финал акселератора вышли проекты, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. В их числе пять резидентов «Сколково». Финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», а также возможность реализовать пилотные проекты по контракту с Россельхозбанком и впоследствии стать частью цифровой экосистемы «Своё Фермерство» для цифровизации предприятий АПК.

Помимо списка из десяти финалистов жюри выделило еще три стартапа, которые также обсудят возможность создания совместных проектов с Россельхозбанком. Компании представили интересные и современные решения, отвечающие важным запросам банковской сферы. Это два резидента «Сколково»: SafeTech (инновационные решения для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота), «Агросервис» (автоматизированная система REGAGRO для учета и регистрации сельскохозяйственных животных), а также CoinKeeper (сервис для учета личных финансов).

ООО «АГРОСЕРВИС» занимается разработкой и внедрением программных продуктов для ветеринарной отрасли и предприятий АПК, основанных на автоматизированной системе учета и регистрации животных «REGAGRO» и обеспечивает цифровизацию ветеринарной службы.

Деятельность компании направлена на организацию информационного взаимодействия и интеграцию в единую цифровую экосистему государственных и частных организаций и ведомств, деятельность которых связана с содержанием, лечением, транспортировкой животных, кредитованием фермерских и личных подсобных хозяйств, а также производством продукции животноводства.

Директор ООО «АГРОСЕРВИС» директор Сергей Шерстобоев рассказал подробнее о проекте компании:

– Наш программный продукт позволяет контролировать перемещение и выбытие животных, фиксировать благополучие объектов с содержанием скота и выполнять мониторинг эпизоотической ситуации в режиме реального времени на основе геолокации хозяйственных объектов. Наша разработка обеспечивает эффективное планирование противоэпизоотических мероприятий и оперативное выявление заразных болезней животных для принятия соответствующих мер, а также автоматизирует основные рабочие процессы ветеринарной службы, даже при работе без подключения к интернету – в оффлайн-режиме.