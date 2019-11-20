Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
20 ноября 2019 15:23
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По прогнозам «БКС Премьер», в течение ближайших лет количество частных инвесторов может вырасти до 7-10 млн человек. Уже сейчас на Мосбирже насчитывается более 3 млн счетов частных лиц, причем за неполный 2019 год на фондовый рынок пришли более 1 млн новых клиентов.
Станислав, с чем вы связываете стремительно растущий интерес населения к фондовому рынку?
Есть несколько причин и тенденций, которые подогревают интерес к инвестициям. Это и рост финансовой грамотности, и низкие ставки по банковским вкладам, и снижение привлекательности вложений в недвижимость. В этом году мы видим, что замедление инфляции позволяет ЦБ активно снижать ключевую ставку. Соответственно, ставки по вкладам тоже идут на понижение. И это значит, что фондовые активы, инвестиционные инструменты становятся более привлекательными.
Большую роль играют и упрощенный доступ к фондовому рынку, удобные диджитал-решения, налоговые стимулы от государства. Люди все лучше учатся считать деньги, формировать финансовый план, не теряя возможность получить повышенный доход.
Можно ли говорить о том, что рост рынка акций в этом году работает в каком-то смысле сам на себя, привлекая новых инвесторов своими рекордами?
Это действительно так, российский рынок акций в этом году много раз переписывал исторические максимумы и продолжает находиться недалеко от своих рекордных уровней. Индекс Мосбиржи с начала года вырос примерно на 20%, многие инвесторы поучаствовали в росте капитализации крупнейших компаний страны через их ценные бумаги.
Какие есть отличительные особенности у отечественного рынка акций, которые помогают ему рекордно расти?
Наши компании фундаментально недооценены по сравнению с мировыми аналогами на развивающихся рынках, при этом многие из них платят высокие дивиденды. Средняя дивидендная доходность бумаг российских компаний 7%, в то время как, например, в США это чуть больше 2%. В этом году некоторые компании нефтяного сектора улучшили свою дивидендную политику. Кроме того, большие ожидания рынка связаны с увеличением выплаты дивидендов крупнейшими госкомпаниями.
Снижение доходности вкладов – тренд долгосрочный, и начался он не сегодня. Однако несколько лет назад снижение ставок по депозитам не вызывало такого эффекта, о котором вы сейчас говорите...
Конечно, одного лишь снижения ставок по вкладам было недостаточно, чтобы инвесторы начали массово переводить свои сбережения в альтернативные финансовые инструменты – акции, облигации, структурные продукты и прочие. Дело в том, что за относительно короткое время появились дополнительные возможности, инфраструктура и инструменты, которые упростили выход частных инвесторов на рынок и стали отличной альтернативой вкладам за счет более высокой доходности. Отмечу, что ряд инструментов позволяет получить защиту капитала, во многих случаях это оптимальный выбор для «бывших вкладчиков», которые желают получать более высокий доход, но при этом не готовы к повышенному риску.
Расскажите, пожалуйста, о таких защитных инструментах подробнее.
Если раньше для выхода на фондовый рынок инвестору было необходимо досконально изучить предмет инвестирования, в целом хорошо разбираться и знать рынок акций, то сейчас у него есть возможность выбрать подходящий структурный продукт, который по сути представляет собой готовый портфель решений. Известны сроки, содержание, а уровень риска полностью соответствует ожиданиям клиента. При этом даже консервативные структурные продукты с полной защитой капитала могут принести вполне интересный доход – на уровне 10-15% годовых.
Если говорить о «БКС Премьер», то каждый третий наш клиент интересуется такими инструментами. Купить структурные продукты можно как на обычный брокерский счет, так и на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Во втором случае инвестор получит налоговый вычет в дополнение к результату инвестиций. Напомню, что ИИС позволяет получить до 52 тыс. в год от государства только за то, что вы просто пользуетесь этим счетом.
Правильно ли я понимаю, что все это можно сделать дистанционно – при желании? Не приходить в офис инвестиционной компании?
Здесь все зависит от того, насколько развиты дистанционные каналы обслуживания у конкретной компании или банка. В случае с «БКС Премьер» - да, вы можете просто скачать наше приложение, открыть брокерский счет или ИИС дистанционно, перевести деньги с карты любого банка, купить инвестиционные продукты, ценные бумаги. Но в любом случае клиент всегда может прийти и к нам в офис, получить личную консультацию финансового советника, составить персональный финансовый план. Словом, все зависит как от предпочтений клиента, так и от размера суммы. Одно дело – инвестировать 50-100 тыс. рублей, другое – 10 млн. Во втором случае скорее всего клиент захочет прийти лично. Задача инвестиционной компании – предоставить все доступные на рынке возможности и каналы для инвестирования.
Сколько частных инвесторов может прийти на фондовый рынок в ближайшие 2-3 года?
Если исходить из оценок экономически активного населения и других параметров, мы ожидаем, что в ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек. Причем 2020 год может оказаться даже более впечатляющим по результатам, чем текущий. Есть вероятность, что уже в первой половине 2020 года ключевая ставка в нашей стране опустится до 6%. Снижение ставок в экономике продолжит стимулировать розничных клиентов искать альтернативу классическим банковским вкладам, доходность которых продолжит падать.
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