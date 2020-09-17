Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям Самарской области составил 133%

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В Самарской области продолжается активное вовлечение предприятий в национальный проект «Производительность

труда и поддержка занятости», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сельские районы активно включаются в этот

процесс.

На днях состоялся очный отбор на предприятиях Безенчукского муниципального района ООО «Скорпион» и ООО «ФИРМА СМУ». Рабочая встреча состоялась с

участием представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального и Регионального центров компетенций в сфере

производительности труда, администрации Безенчукского района.



В настоящее время 79 предприятий региона вступили в нацпроект. Темпы у Самарской области по реализации нацпроекта хорошие. На 44 предприятиях уже

реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по

предприятиям (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания

процессов – 47%.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-

участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Так

предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Дмитрий Азаров

неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая

часть стратегии лидерства губернии.

Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и улучшить свои показатели при поддержке федерального и

регионального центров компетенций может любое предприятие, подходящее под критерии национального проекта. Для этого необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. В программу приглашают крупные или средние предприятия Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей.