Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям Самарской области составил 133%

В Самарской области продолжается активное вовлечение предприятий в национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сельские районы активно включаются в этот
процесс.
На днях состоялся очный отбор на предприятиях Безенчукского муниципального района ООО «Скорпион» и ООО «ФИРМА СМУ». Рабочая встреча состоялась с
участием представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального и Регионального центров компетенций в сфере
производительности труда, администрации Безенчукского района.
В настоящее время 79 предприятий региона вступили в нацпроект. Темпы у Самарской области по реализации нацпроекта хорошие. На 44 предприятиях уже
реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по
предприятиям (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания
процессов – 47%.
По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-
участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Так
предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Дмитрий Азаров
неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая
часть стратегии лидерства губернии.
Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и улучшить свои показатели при поддержке федерального и
регионального центров компетенций может любое предприятие, подходящее под критерии национального проекта. Для этого необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. В программу приглашают крупные или средние предприятия Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей.
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