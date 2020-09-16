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Средний показатель повышения производительности труда на предприятиях Самарской области составил 133%

16 сентября 2020 20:52
209
В Самарской области продолжается активное вовлечение предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

В Самарской области продолжается активное вовлечение предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сельские районы активно включаются в этот процесс.

На днях состоялся очный отбор на предприятиях Безенчукского муниципального района ООО «Скорпион» и ООО «ФИРМА СМУ». Рабочая встреча состоялась с участием представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда, администрации Безенчукского района.

Выращивание овощей для сельского района — занятие перспективное. Компания «Скорпион», занятое на этом рынке, — одно из крупнейших в Поволжье. Поэтому экспертам ФЦК и РЦК, оценить, имеет ли производство критерии, необходимые для включения в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», было несложно.  Они заполнили чек-лист, рассказали о целях проекта и обсудили с руководством компании дальнейшие мероприятия.

«Сегодня с исполнительным директором аграрного предприятия Сергеем Калмыковым и его командой мы определились с дальнейшим ходом работ. На очереди процесс согласования всех необходимых документов. Предприятие заинтересовано и показало свой потенциал», — отметил руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

В настоящее время 79 предприятий региона вступили в нацпроект. Темпы у Самарской области по реализации нацпроекта хорошие. На 44 предприятиях уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания процессов – 47%.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Так предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая часть стратегии лидерства губернии.

Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и улучшить свои показатели при поддержке федерального и регионального центров компетенций может любое предприятие, подходящее под критерии национального проекта. Для этого необходимо подать заявку на сайте производительность.рф. В программу приглашают крупные или средние предприятия Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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Она пройдет 18-19 сентября в поселке Усть-Кинельском. Экономика региона
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В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
15 сентября 2020  12:32 
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
Центры занятости уже заключили договоры с 39 предприятиями, прорабатываются договоры еще с 43 организациями. Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
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