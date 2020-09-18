Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области

150

В пятницу, 18 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в рамках проведения Поволжской агропромышленной выставки обсудили «Стратегию развития АПК региона на период до 2025 года». Участие в совещании приняли депутаты нижней палаты федерального парламента, губернской думы, главы муниципальных районов, ученые, крупные сельхозпроизводители, руководители фермерских хозяйств губернии.

Открывая совещание, Губернатор отметил, что Самарская область тесно сотрудничает с федеральным Минсельхозом. Благодаря системной работе удается добиваться значительных результатов даже в непростых условиях текущего года. При этом инициативы, которые исходят от регионального Правительства, в своем большинстве находят поддержку, в том числе финансовую.

«Мы ждем, уже можно говорить как о свершившимся факте, хорошего урожая. У нас в соответствии со Стратегией развития АПК Самарской области происходит увеличение производства молока и мяса. И эти показатели нас не могут не радовать», – отметил Дмитрий Азаров. При этом, по мнению руководителя региона, еще целый ряд вопросов предстоит решить в ближайшее время.

Губернатор области поблагодарил Джамбулата Хатуова за внимание и помощь, оказанную региону: «Ваши советы, Ваш взгляд на развитие агропромышленного комплекса, уверен, позволит нам найти оптимальное решение, поставить четкие цели, а самое главное – добиться результата».

«Вы знаете, что есть формула успеха наращивания объемов производства. Она начинается с анализа по сортообновлению, с понимания того, как мы обеспечим повышение плодородия почвы, процесс обновления техники. И нам очень приятно, что два дня мы глубоко анализируем совместно с Губернатором сегодняшний статус основных подотраслей АПК Самарского региона, – отметил Первый заместитель Министра сельского хозяйства страны, обращаясь к участникам обсуждения. – И мы четко для себя понимаем, что именно напор и принципиальная позиция, требования Губернатора инвестировать в свое развитие, вводить землю в оборот, – вся эта формула успеха точно позволит нам с вами решить те задачи, которые поставлены руководством страны».

Отдельное внимание Джамбулат Хатуов обратил на качество сельхозтехники, которая была продемонстрирована в рамках выставки. «Производители сельхозтехники Самарской области в очень жесткой конкурентной борьбе предлагают высокоэффективные машины. Это тоже не случайно, так как региональное Правительство и Губернатор поддерживают эти инициативы, а это позволяет увеличивать объемы производства», – сказал замминистра. По его мнению, главными преимуществами самарской техники перед зарубежными аналогами являются высокая проходимость, энергоэффективность использования и низкая цена. «Это результат командной работы», – уверен Джамбулат Хатуов.

Он также отметил, что Самарская область вносит весомый вклад в экспортный потенциал страны, обеспечивая при этом не только собственную продовольственную безопасность, но и всего российского государства. «Индикаторы, которые мы согласовали совместно, будут выполнены, и это отразится на доходах сельхозпроизводителей», – уверен Первый заместитель Главы Минсельхоза.

Хорошая основа для опережающего развития заложена национальными проектами, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным. И результаты, которых удается достигать по различным направлениям, по мнению Дмитрия Азарова, «находят очень добрый отклик людей, видящих масштаб преобразований».

Глава региона отметил, что планы по экспорту продукции АПК, которые поставил перед регионом в прошлом году Минсельхоз, сначала казались нереальными – на этот счет были определенные сомнения. Тем не менее их удалось выполнить. Поэтому на сегодняшний момент необходима корректировка Стратегии развития АПК области. «Нам заново нужно осмыслить, каких показателей необходимо достичь в ближайшие пять лет, – сказал Дмитрий Азаров. – В соответствии с Указом Президента горизонт исполнения национальных проектов расширен до 2030 года. И это причина переосмыслить долгосрочную Стратегию развития Самарской области в целом, еще раз проверить наши мысли, направления деятельности вместе с жителями региона и принять соответствующие решения».

Губернатор обозначил ключевые направления отрасли сельского хозяйства, где нужно приложить дополнительные усилия для динамичного развития. Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Несмотря на то, что сельхозпроизводители включились в эту работу благодаря мерам государственной поддержки, потенциал в полной мере еще не реализован.

Одно из стратегических направлений – развитие молочного животноводства. Здесь, отметил Дмитрий Азаров, особый спрос с каждого главы муниципального образования по увеличению поголовья дойного стада, а не его сокращения. «Есть примеры, когда мое личное вмешательство, вмешательство министерства спасло сельхозпроизводителей. Своевременное понимание ситуации позволило нам сохранить предприятия, рабочие места. В конце года снова будем подводить итоги. Спрос будет жесткий», – обратился Губернатор к участникам совещания.

При этом крайне важно содействие муниципальных органов власти малым предприятиям в сфере АПК. «Отрадно, когда глава муниципалитета знает, какие предприятия получили меры господдержки. Погруженность в проблемы пусть даже небольшого хозяйства, во многом является определяющей. Именно вы можете подсказать, научить, направить, помочь составить заявку в министерство. Такой работа и должна быть», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время обсуждения.

Ведение селекционно-племенной работы также является приоритетным направлением развития сельского хозяйства. Кроме того, существенное влияние на достижение амбициозных целей оказывает современная техника. Компании по производству сельхозмашин, обеспечены заказами.

Вместе с наращиванием производственных мощностей в центре постоянного внимания остается повышение качества жизни сельчан. И здесь важную роль играет реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «Фактически это еще один нацпроект, который должен стать для нас драйвером в развитии села, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нам удается на территории региона объединять усилия по различным нацпроектам, получать синергию. И когда в одном населенном пункте появляется и ФАП, и модельная библиотека, и детский сад, реконструируются школы, строится новое жилье, обновляется инфраструктура, – это становится драйвером развития. И такой комплексный подход очень важен».

Губернатор отметил, что и органам власти, и сельхозпроизводителям еще есть к чему стремиться, чтобы добиться устойчивого роста АПК региона. «Объединяя усилия, четко определяя цели вместе с нашими коллегами из федерального Правительства, пути достижения этих целей, мы справимся с теми задачами, которые поставлены Президентом нашей страны и жителями Самарской области», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Джамбулат Хатуов выразил уверенность в том, что такой предметный разговор с руководителями сельхозпредприятий послужит дальнейшему наращиванию объемов производства в отрасли АПК. «Уезжать не хочется, но мы в Москву вернемся с полным пониманием того, что мы разделяем с вами ответственность за сегодняшний и завтрашний день аграрного развития Самарской области», – сказал в завершение совещания Первый заместитель Министра сельского хозяйства России, передает пресс-служба облправительства.