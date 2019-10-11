Самарский завод железобетонных изделий повышает квалификацию работников благодаря нацпроекту
11 октября 2019 15:09
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ООО «Самарский завод железобетонных изделий» заключил договор с центром занятости Самары на повышение квалификации 21 работника. Обучение в
образовательном центре «Современные технологии» проходит по нескольким направлениям: кадровое дело, 1С.Бухгалтерия, компьютерная грамотность и др.
Петр Цыбуленко, начальник отдела по охране труда, работает на заводе уже 16 лет. Помимо основных обязанностей возникает и необходимость заполнения
отчетностей, что требует от мужчины хорошего знания офисных программ.
«Человек должен учиться всегда. Сейчас нам такую возможность дает нацпроект, от участия в котором зависит уровень знаний сотрудников и повышение производительности труда», – рассказал Петр Александрович.
В целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда запланировано повышение квалификации 760 работников предприятий. Но, учитывая востребованность мероприятия, уже заключены договоры с 27 предприятиями на организацию обучения 2073 работников (272,8% от планового показателя), к обучению приступили 1116 человек, из них 313 человек завершили обучение.
«Обучение в рамках нацпроекта направлено на повышение профессионального уровня работников в целях соответствия проводимой на предприятиях оптимизации производственных процессов и внедрению практики бережливого производства. Реализация мероприятия осуществляется посредством
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление», – пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ирина Никишина.
Проводится как профессиональное обучение (слесарь-ремонтник, глазуровщик, прессовщик, оператор, бронировщик кабелей и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (школа эффективного руководителя, внутренний аудитор, обзор инженерных методик, предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI и др.), передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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