«Самарский подшипниковый завод» разбирают по кускам

Бывший флагман региональной промышленности окончательно перестал существовать как единый производственный комплекс.
Объекты недвижимости завода распродают по частям. Уже продан на торгах корпус №7, недавно на продажу выставлены корпуса №4 и №6. Следом по рукам пойдут корпуса №11 и №18. Об этом сообщает газета «Самарское обозрение» 14 декабря.
В результате площадка легендарного завода станет лоскутным конгломератом разрозненных объектов недвижимости, а скорее всего, просто продолжением Кировского вещевого рынка. По мнению экспертов «СО», восстанавливать производство подшипников на мощностях СПЗ — нерентабельно. Оборудование завода давно устарело, а степень износа объектов недвижимости в ряде случаев превышает 50%. Зато площадка СПЗ, по оценкам экспертов, как нельзя лучше подходит для развития девелоперских и торговых проектов, пишет СО ОНЛАЙН.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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