«Самарский подшипниковый завод» разбирают по кускам

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Бывший флагман региональной промышленности окончательно перестал существовать как единый производственный комплекс.

Объекты недвижимости завода распродают по частям. Уже продан на торгах корпус №7, недавно на продажу выставлены корпуса №4 и №6. Следом по рукам пойдут корпуса №11 и №18. Об этом сообщает газета «Самарское обозрение» 14 декабря.



В результате площадка легендарного завода станет лоскутным конгломератом разрозненных объектов недвижимости, а скорее всего, просто продолжением Кировского вещевого рынка. По мнению экспертов «СО», восстанавливать производство подшипников на мощностях СПЗ — нерентабельно. Оборудование завода давно устарело, а степень износа объектов недвижимости в ряде случаев превышает 50%. Зато площадка СПЗ, по оценкам экспертов, как нельзя лучше подходит для развития девелоперских и торговых проектов, пишет СО ОНЛАЙН.