Самарских работодателей могут обязать перевести 30% работников на удаленку

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В Самарской области могут ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.

В частности, предлагается обязать работодателей перевести 30% работников на дистанционный режим. В первую очередь - людей, имеющих хронические заболевания.

Данное предложение было озвучено 7 декабря в ходе заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.

Положительное решение по этому вопросу еще не принято. Возможность введения нового ограничения сначала обсудят с Союзом работодателей и крупными предприятиями Самарской области, пишет Самру.ру.