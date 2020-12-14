Самарские предприятия участвуют в первом Всероссийском чемпионате по производительности 

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В понедельник, 14 декабря 2020 года, в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, стартовал первый Всероссийский чемпионат по производительности. Чемпионат объединил сотрудников предприятий из разных отраслей экономики, представителей органов власти, вузов и региональных центров компетенций.

Более 1000 участников из 55 регионов России и ближнего зарубежья соревнуются в навыках эффективного управления.

«Тема производительности труда – одна из приоритетных в нашей стране. В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. И людей, которые выходят в своей деятельности на новый уровень эффективности с помощью знаний и навыков, грамотных управленческих решений и выстраивания бизнес-процессов, становится все больше», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

В адрес программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», которая выступает организатором чемпионата, поступило более 220 заявок. По итогам предварительного отбора к участию в чемпионате приглашены 139 команд из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также команды из Казахстана.

Самарскую область в Чемпионате представляют три предприятия: ООО "Азотремстрой", АО "ТД АКОМ", ИП «Брагин». Самарская область стала одним из пилотных регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», стартовавшей осенью 2017 года. В 2019 году программа получила статус нацпроекта. А в 2019 году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Первый этап соревнований пройдет с 14 по 18 декабря на базе онлайн бизнес-симулятора. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, командам предстоит выбирать стратегии, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.

«В рамках соревнований мы используем симулятор, на котором проводим онлайн-обучение наших управленцев. Такой формат позволяет руководителям протестировать стратегии повышения эффективности и конкурентной борьбы в реальных рыночных условиях, но без рисков для собственных компаний. Чемпионат нацелен на решение ключевой задачи — помочь предприятиям найти рабочие инструменты для достижения цели нацпроекта: за три года повысить производительность труда минимум на 30%», – рассказала руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

В финал, который пройдет 12 февраля 2021 года в Москве, выйдут 22 команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех раундов онлайн-этапа. Финалисты презентуют свои проекты членам экспертной комиссии, в которую вошли заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон, заместитель директора Фонда развития промышленности Анна Бринева, директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, генеральный директор российского представительства корпорации KUKA Дмитрий Капишников.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области. 86 средних и крупных предприятиях несырьевого сектора участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», более сотни подали заявки. На ряде производственных площадок благодаря реализации мероприятий по внедрению бережливого производства рост производительности труда достиг 48%. Губернатор Дмитрий Азаров ставил задачу до конца 2024 года довести количество участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" до 250-ти, передает пресс-служба облправительства.