Самарские эксперты бережливого производства стали участниками «Школы тренеров «Производительность.РФ»

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Федеральный центр компетенций провел ежегодную «Школу тренеров «Производительность.РФ», участниками которой стали представители самарских предприятий.

Школа – самый масштабный в стране проект по подготовке внутренних тренеров по бережливому производству, организованный в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году образовательная конференция проводилась в онлайн формате, что позволило привлечь большое количество участников. За три дня «Школы тренеров» проведено 58 мастер-классов, обсуждений и презентаций при участии 50 спикеров из крупнейших компаний России. В школе тренеров приняли участие более 30 сотрудников самарский предприятий-участников нацпроекта.

Спикеры «Школы тренеров» сошлись во мнении, что в процессе распространения лучших практик, реализованных на потоке-образце, существенна роль лидера, который не только владеет необходимыми инструментами, но и способен вдохновлять команду на непрерывный анализ производственных процессов, поиск и устранение потерь, препятствующих росту. Системное обучение таких лидеров – внутренних тренеров - фундаментальный компонент успешного тиражирования инструментов бережливого производства.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области. Самарская область на сегодня в числе лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Установленные в 2020 году показатели по количеству предприятий и обученных сотрудниках перевыполнены. Около 90 компаний стали участниками нацпроекта, из них более 50 предприятий успешно внедрили инструменты бережливого производства. На ряде производственных площадок рост производительности труда достиг 48%.

Так, национальный проект помог тольяттинскому предприятию «Азотремстрой» увеличить выработку на одного работника на 24%, время протекания процесса снизить в 2,6 раза, а трудоемкость на одном из производственных участков - уменьшить вдвое. А главное – воспитать своих внутренних тренеров бережливого производства.

Руководитель проектного офиса предприятия «Азотремстрой» Наталья Мейтис стала одной из участниц «Школы тренеров «Производительность.РФ»: «Мне понравилась программа обучения. Все динамично, легко, доступно к пониманию. Удалось найти соратников по строительной сфере. На данный момент наше предприятие в авангарде, и мы с удовольствием делимся опытом и перенимаем его у других. Ведь «Школа тренеров» дает возможность не только развить тренерские навыки, но и поделиться друг с другом уже наработанными практиками и расширить свои компетенции для реализации новых подходов на своих предприятиях. На сегодня на своем предприятии мы обучили уже 180 человек».

Также участниками школы стали представители и других предприятий Самарской области: АО "АВТ", АО "АКОМ", АО "МОТОР-СУПЕР", АО "САМАРА-ВЭМ", АО "СКК", МП ТПАТП №3, ООО "БОМЭЗ", ООО "ДСК", ООО "ЗПП", ООО "ПРЕМИУМ", ООО "СВМ", Фонд "Центр развития предпринимательства".

В течение трех дней участники «Школы тренеров» знакомились лучшими практиками в области организации и проведения обучения, обменивались опытом и подчеркнули важность таких мероприятий для поддержки и развития производственных систем на своих предприятиях.