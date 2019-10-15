Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО
15 октября 2019 17:55
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Вместе с тем, по данным рейтинга, область обладает существенным потенциалом развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере по отдельным направлениям. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является важным инструментом взаимосвязи региональных властей и жителей региона. К плотному сотрудничеству региональных субъектов и СОНКО призывал Президент России Владимир Путин. На форуме активных граждан «Сообщество» было дано поручение вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах. Результат Самарской области в этом направлении второй год подряд признается одним из лучших в стране.
Всего Самарскую область оценивали по десяти ключевым социально-значимым показателям, таким как количество социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения, доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере, удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания и т.д.
Например, по удельному весу численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций Самарская область подтвердила безоговорочное лидерство со значением показателя в 12,9 процента от общего числа дошкольников. По показателю доли работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере, область также оказалась в числе лидеров, заняв четвертое место (доля оставила 15,5%).
В рамках поддержки социально ориентированных организаций, областное минэкономразвития запустило конкурс муниципальных образований для предоставления субсидий из областной казны местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития СОНКО. Ключевая задача конкурса — активизация эффективных механизмов поддержки организаций в городских округах и муниципальных районах. Уже в этом году эта мера позволит повысить один из показателей рейтинга (доля муниципальных образований, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ) в два раза – с 27 до 54 процентов, передает пресс-служба облправительства.
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