Самарская область получила Гран-При на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019»
14 октября 2019 16:12
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В разделе выставки «Регионы России» экспозиция Самарской области представляла собой интерактивную экспозицию, демонстрирующую инвестиционный и экспортный потенциал региона, реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты, научные разработки, лучшие образцы выпускаемой продукции предприятий агропромышленного комплекса области.
Коллективный стенд был сформирован ведущими организациями АПК ООО «Пегас-Агро», ОА «Евротехника», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Регион», ООО «Геносервис Руско». Областной департамент ветеринарии продемонстрировал возможности новой лаборатории мониторинга и оценки качества молока, установленной в текущем году на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория».
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» представил научные и образовательные проекты в сфере цифрового сельского хозяйства, в том числе уникальный проект под названием «Цифровая корова».
В рамках выставки специалисты областного минсельхоза приняли участие в проведении широкого круга деловых мероприятий, презентаций, конкурсов, а также в специализированных программах отраслевых разделов выставки.
Центральным событием выставки стал I Международный агропромышленный форум, пленарное заседание которого было посвящено актуальным вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, в рамках работы форума прошли панельные дискуссии и сессии на темы продвижения региональных брендов на общероссийский и международные рынки, возможности развития экспорта, цифровизации АПК и государственной поддержки фермеров.
По итогам выставки представители Самарской делегации стали победителями ряда номинаций. В общей копилке Самарского региона 29 наград: 11 золотых медалей, 9 серебряных, 8 бронзовых и 1 благодарность, 11 из них – за достижения в сфере устойчивого развития сельских территорий. Кроме того, было вручено 2 «Приза крестьянских симпатий» за сельхозмашины производства АО «Евротехника» и ООО «Пегас-Агро».
Высшей наградой стало присуждение Правительству Самарской области Гран-При за вклад в развитие выставки, передает пресс-служба облправительства.
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