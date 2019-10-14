Самарская область получила Гран-При на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019»

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В разделе выставки «Регионы России» экспозиция Самарской области представляла собой интерактивную экспозицию, демонстрирующую инвестиционный и экспортный потенциал региона, реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты, научные разработки, лучшие образцы выпускаемой продукции предприятий агропромышленного комплекса области.Коллективный стенд был сформирован ведущими организациями АПК ООО «Пегас-Агро», ОА «Евротехника», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Регион», ООО «Геносервис Руско». Областной департамент ветеринарии продемонстрировал возможности новой лаборатории мониторинга и оценки качества молока, установленной в текущем году на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория».ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» представил научные и образовательные проекты в сфере цифрового сельского хозяйства, в том числе уникальный проект под названием «Цифровая корова».В рамках выставки специалисты областного минсельхоза приняли участие в проведении широкого круга деловых мероприятий, презентаций, конкурсов, а также в специализированных программах отраслевых разделов выставки.Центральным событием выставки стал I Международный агропромышленный форум, пленарное заседание которого было посвящено актуальным вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, в рамках работы форума прошли панельные дискуссии и сессии на темы продвижения региональных брендов на общероссийский и международные рынки, возможности развития экспорта, цифровизации АПК и государственной поддержки фермеров.По итогам выставки представители Самарской делегации стали победителями ряда номинаций. В общей копилке Самарского региона 29 наград: 11 золотых медалей, 9 серебряных, 8 бронзовых и 1 благодарность, 11 из них – за достижения в сфере устойчивого развития сельских территорий. Кроме того, было вручено 2 «Приза крестьянских симпатий» за сельхозмашины производства АО «Евротехника» и ООО «Пегас-Агро».Высшей наградой стало присуждение Правительству Самарской области Гран-При за вклад в развитие выставки, передает пресс-служба облправительства.