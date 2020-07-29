Самарская область до 2024 года ликвидирует 50,7 гектаров незаконных свалок

Пять несанкционированных свалок уберут в Тольятти, Октябрьске, Чапаевске и селе Алексеевка. Предполагается, что ликвидация свалок позволит улучшить качество жизни 803,6 тыс. жителей региона.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, в 2020 году завершаются проектные работы по ликвидации свалок стоимостью 13,3 млн рублей.
Кроме того, организован мониторинг несанкционированных свалок ТКО. Дополнительно выплачиваются субсидии местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. На эти цели в 2020 году предусмотрено выделение из областного бюджета 25 млн рублей.
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