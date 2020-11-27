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Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве

27 ноября 2020 11:41
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Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве

Два соседних региона объединят усилия в развитии инновационного потенциала, поддержки бизнеса, взаимодействию с инвесторами и многих других направлениях. 

Об инициативе объединения усилий субъектов и создания Межрегиональной корпорации развития договорились Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября, соощает прес-служба облправительства. 

«В прошлом году мы создали региональный Научно-образовательный центр, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первый поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра», - подчеркнул на Форуме Дмитрий Азаров, - У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия. Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами», - добавил Глава региона.  

В четверг, 26 ноября, областное минэкономразвития организовало онлайн-встречу с представителями Ульяновской области по вопросу создания межрегиональных совместных проектов. Рабочее совещание состоялось в формате видеоконференции с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, руководителей институтов развития и отраслевых министерств двух регионов. 

По словам Дмитрия Богданова, между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом, есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Главная цель встречи – развить тему, поднятую губернаторами и обсудить первые, уже намеченные точки соприкосновения двух регионов, а также заключить соглашения с разработкой конкретных решений. 

«Нам важно определить все направления, в которых мы можем сотрудничать, - подчеркнул министр. – Одним из них является взаимодействие Корпорации развития и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с Корпорацией развития Ульяновской области. В своем регионе мы делаем особый акцент на развитии инновационной деятельности и приглашаем коллег познакомиться с инфраструктурой региона. Наши технопарки, Инновационно-инвестиционный фонд найдут точки соприкосновения с ульяновским Наноцентром и Центром кластерного развития, - рассказал Дмитрий Богданов. - Еще одним ключевым направлением для совместной деятельности субъектов является туризм, в том числе развитие межрегиональных туристических маршрутов. Нам есть, чем поделиться друг с другом и в сфере промышленности, а именно автопрома, авиастроения и машиностроения в целом. Мы готовы взаимодействовать с нашими соседями в развитии автомобильных и железнодорожных трасс. Кроме того, обсудили вопрос пресечения поставок контрафактной продукции, в том числе алкогольной – и здесь мы также можем объединить свои усилия», - добавил министр.

По словам Александра Смекалина, в Димитровграде сегодня работает Федеральный центр медицинской радиологии, который оказывает самые современные медицинские услуги и нашим регионам нужно подумать о продуктах в области медицинского туризма. «Мы даже думаем о создании Димитровградско-Тольяттинской агломерации в области медицины и других отраслей. Важно не упустить вопрос создания такого туристического продукта, предлагаю включить это в периметр обсуждаемой тематики. У наших регионов очень большие совместные перспективы», - заметил глава правительства Ульяновской области. 

По итогам встречи стороны подготовят проекты соглашений и в ближайшее время состоится еще одна межрегиональная видеоконференция для обсуждения конкретных решений и дальнейших действий. По каждому направлению сотрудничества регионов также пройдут отдель

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На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
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Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении. 
26 ноября 2020  20:57 
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года
Обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении.  Политика региона
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На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время.
26 ноября 2020  20:42 
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
На заседании  обсудили вопросы обеспечения безопасности людей в зимнее время. Политика региона
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25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям.
26 ноября 2020  19:06 
Именные премии Губернатора получили юные волонтёры, конструкторы и робототехники 
25 ноября состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям. Социум
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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