Самарская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве

76

Два соседних региона объединят усилия в развитии инновационного потенциала, поддержки бизнеса, взаимодействию с инвесторами и многих других направлениях.

Об инициативе объединения усилий субъектов и создания Межрегиональной корпорации развития договорились Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября, соощает прес-служба облправительства.

«В прошлом году мы создали региональный Научно-образовательный центр, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первый поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра», - подчеркнул на Форуме Дмитрий Азаров, - У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия. Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами», - добавил Глава региона.

В четверг, 26 ноября, областное минэкономразвития организовало онлайн-встречу с представителями Ульяновской области по вопросу создания межрегиональных совместных проектов. Рабочее совещание состоялось в формате видеоконференции с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, руководителей институтов развития и отраслевых министерств двух регионов.

По словам Дмитрия Богданова, между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом, есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Главная цель встречи – развить тему, поднятую губернаторами и обсудить первые, уже намеченные точки соприкосновения двух регионов, а также заключить соглашения с разработкой конкретных решений.

«Нам важно определить все направления, в которых мы можем сотрудничать, - подчеркнул министр. – Одним из них является взаимодействие Корпорации развития и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с Корпорацией развития Ульяновской области. В своем регионе мы делаем особый акцент на развитии инновационной деятельности и приглашаем коллег познакомиться с инфраструктурой региона. Наши технопарки, Инновационно-инвестиционный фонд найдут точки соприкосновения с ульяновским Наноцентром и Центром кластерного развития, - рассказал Дмитрий Богданов. - Еще одним ключевым направлением для совместной деятельности субъектов является туризм, в том числе развитие межрегиональных туристических маршрутов. Нам есть, чем поделиться друг с другом и в сфере промышленности, а именно автопрома, авиастроения и машиностроения в целом. Мы готовы взаимодействовать с нашими соседями в развитии автомобильных и железнодорожных трасс. Кроме того, обсудили вопрос пресечения поставок контрафактной продукции, в том числе алкогольной – и здесь мы также можем объединить свои усилия», - добавил министр.

По словам Александра Смекалина, в Димитровграде сегодня работает Федеральный центр медицинской радиологии, который оказывает самые современные медицинские услуги и нашим регионам нужно подумать о продуктах в области медицинского туризма. «Мы даже думаем о создании Димитровградско-Тольяттинской агломерации в области медицины и других отраслей. Важно не упустить вопрос создания такого туристического продукта, предлагаю включить это в периметр обсуждаемой тематики. У наших регионов очень большие совместные перспективы», - заметил глава правительства Ульяновской области.

По итогам встречи стороны подготовят проекты соглашений и в ближайшее время состоится еще одна межрегиональная видеоконференция для обсуждения конкретных решений и дальнейших действий. По каждому направлению сотрудничества регионов также пройдут отдель