Ростех повысит производительность труда на предприятиях Корпорации в Самарской области
1 августа 2019 14:13
117
Пилотные проекты будут реализованы в ПАО «Кузнецов», компании «Металлист-Самара», «Авиаагрегат», Научно-исследовательском институте «Экран», Заводе индустриальных покрытий, Самарском электромеханическом заводе, «Полимер» и Жигулевском радиозаводе. Соглашение о создании регионального центра компетенций (РЦК) в области повышения производительности труда подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
«Открытие на территории нашего региона первого в России центра компетенций Государственной корпорации «Ростех» позволит более эффективно решать задачи, связанные с обучением принципам бережливого производства в рамках исполнения национального проекта сотрудников как организаций, входящих в Госкорпорацию, так и других организаций, в том числе реализующих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов власти Самарской области», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Проект позволит систематизировать работу по внедрению передовых методов организации труда на предприятиях Ростеха в Самарской области. Региональный центр компетенций будет также осуществлять регулярный мониторинг результатов внедрения новых методов организации производства и сокращения издержек, анализировать количественные показатели и ход реализации проекта.
«Госкорпорация Ростех принимает активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Самарская область является для нас важным регионом, где Ростех представлен предприятиями разных отраслей. Именно поэтому успешная реализация пилотного проекта в области позволит в дальнейшем масштабировать полученный опыт на другие предприятия Корпорации по всей стране. Повышение производительности труда и сокращение издержек за счет использования методов бережливого производства должны стать основными факторами роста конкурентоспособности продукции Ростеха и обеспечить ресурсы, необходимые для развития предприятий», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
За счет реализации проекта на предприятиях будут оптимизированы все виды производственных процессов. Будут сокращены или устранены все виды потерь, связанные с излишней логистикой внутри и вне предприятий, хранением избыточных запасов, перепроизводством, загрузкой оборудования и персонала. Результатом станет повышение конкурентоспособности, в том числе за счет своевременного и качественного удовлетворения потребностей заказчиков.
На первом этапе на предприятиях будет проведен аудит, направленный на выявление всех видов потерь и определение направлений оптимизации процессов. После этого разработанные в рамках аудита рекомендации будут внедрены на предприятиях созданными мультифункциональными рабочими группами из числа сотрудников, прошедших соответствующее обучение. Аудит, обучение сотрудников мультифункциональных групп, а также методологическое и организационное сопровождение проектов на предприятиях будут осуществлять эксперты Академии Ростеха.
Академия Ростеха — это центр экспертизы Госкорпорации в сфере развития человеческого капитала. Главная задача Академии — помогать сотрудникам предприятий Ростеха получать знания и навыки, которые необходимы для реализации стратегии Госкорпорации. В портфеле Академии более 60 образовательных программ и консалтинговых продуктов. С момента создания в 2017 году Академия Ростеха провела более 300 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 6000 сотрудников из 250 организаций Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 августа 2019 14:13
На предприятиях будут оптимизированы все виды производственных процессов. Экономика региона
116
30 июля 2019 17:30
Два года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ПАО «Тольяттиазот» Евгению Седыкину, с ноября 2016 г.... Экономика региона
72
30 июля 2019 11:56
Вспышка смертельного для животных заболевания была зафиксирована в соседней Ульяновской области. Экономика региона
319
Финансы и Банки
1 августа 2019 15:29
Центр будет консультировать клиентов по таким вопросам, как информация об операциях по счету, розыск платежей, причины отказа в проведении операции, продукты и... Финансы и Банки
91
31 июля 2019 14:59
На базе Shiptor будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами банка и сервисами экосистемы. Финансы и Банки
332
30 июля 2019 15:18
Эксперты Поволжского банка ПАО Сбербанк поделились знаниями с участниками смены «Ты – предприниматель», которых в этом году насчитывается более 250... Финансы и Банки
341
Строительство
1 августа 2019 09:52
В твиттере районная администрация отметила, что не знает о том, что именно собираются построить на этой площадке. Строительство
199
26 июля 2019 11:46
Директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено. Строительство
610
25 июля 2019 15:18
Правительство Самарской области объявило тендер по выбору проектной организации. Строительство
425
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
153
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
169
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
779
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
530
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1649
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3109
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
517
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
415
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
444
Новости компаний
31 июля 2019 16:37
31 июля, в 15:10 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур успешно осуществлен запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Новости компаний
351
30 июля 2019 15:27
Запуск состоялся 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели... Новости компаний
1782
30 июля 2019 11:48
Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Новости компаний
450
29 июля 2019 13:43
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн руб. Новости компаний
372
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
95
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
131
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
332
Транспорт
1 августа 2019 12:59
Движение будет открыто после обустройства участка всеми необходимыми техсредствами. Транспорт
168
1 августа 2019 12:55
Для проезда оставили открытыми только по 2 полосы магистрали в обоих направлениях. Транспорт
145
1 августа 2019 10:26
Для движения по Московскому шоссе будут открыты по две полосы в каждом направлении. Транспорт
208
1 августа 2019 09:36
Горожанам объяснили, как это влияет на количество машин. Транспорт
188
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
164
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
212
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
248
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
291
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
506
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
390
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
526
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
467
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
442
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
760
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
797
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
698
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
908
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
911
Мероприятия