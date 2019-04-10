Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

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Временный запрет вводится с пятницы, 12 апреля. Причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию ввозятся продукты из санкционных стран. За первую неделю апреля на границе задержали 36 машин такой продукции без документов.«Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов», — отметили в Россельхознадзоре.Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию.В конце марта ведомство также ввело запрет на поставки через Белоруссию турецких яблок и груш. Также ведомство уже указывало Минску на необходимость проверять страну происхождения продукции, которую растаможивают в Белоруссии и сертифицируют для экспорта в Россию.Белоруссия входит в десятку крупнейших поставщиков яблок в Россию, уступая по объемам Молдавии, Китаю, Сербии, Ирану, Азербайджану и Турции. В 2018 году, по данным ФТС, Белоруссия поставила в Россию 12,7 тыс. т свежих яблок на $5,2 млн. По объему импорта груш Белоруссия на втором месте: в 2018 году эта страна поставила в Россию 68,5 тыс. т груш на $13,8 млн, уступив по объемам поставок только Аргентине.