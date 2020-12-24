Решения самарских IT-компаний высоко оценили на федеральном уровне

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В Самаре состоялся круглый стол на тему «Реализация «антиковидных» решений самарских IT-компаний в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в период пандемии». Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, генеральный директор компании «ИРТех» Олег Исайкин, генеральный директор НТЦ «Право» Светлана Филатова.

Подводя итоги уходящего года в цифровой сфере региона, Константин Пресняков отметил, что основной акцент был сделан на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» в части развития средств удаленной работы и коммуникаций, на увеличение количества услуг, которые граждане могут получить онлайн без посещения органов исполнительной власти. Ярким примером стала первая в России госуслуга, которая оказывается с мая по настоящий момент в удаленном формате - выплата на детей от 3 до 7 лет, учрежденная Президентом страны Владимиром Путиным.

Большое внимание было уделено средствам телекоммуникации - операторы сотовой связи и провайдеры сети Интернет приложили максимум усилий для повышения качества связи. В этом году по нацпроекту «Цифровая экономика» к сети Интернет в регионе было подключено 280 социально значимых объектов в рамках госконтракта, в том числе школ, фельдшерско-акушерских пунктов. Сверх контракта удалось подключить еще 10 объектов. В 2021 году будет подключено 352 объекта. Развитие сетей связи и повышение доступности мобильного интернета – задача, важность которой неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В этом году мы были ориентированы на повышение популярности регионального портала «Госуслуги», - подчеркнул Константин Пресняков. - Были созданы 84 интерактивные формы, которые дают возможность гражданам подавать заявления на получение тех или иных услуг в электронном виде. На 2021-2023 годы нам поставлена задача минимум 95 % социально значимых услуг - а их сейчас 169 - перевести в электронный формат».

По словам Дмитрия Камынина, год пандемии коронавируса стал для многих предприятий цифровой сферы проверкой на прочность и на качество производимого продукта. «Непростой во всех смыслах 2020 год с дистанционным обучением, удаленной работой, колоссальной нагрузкой на медиков и вынужденным пересмотром бизнес-процессов - для IT-компаний оказался прорывным. Спрос на рынке электронных услуг вырос в десятки раз. И самарские программисты к переменам оказались готовы», - заявил он.

Закономерным стало появление специализированных конкурсов, для участия в которых было подготовлено более 20 заявок от самарских участников. Одним из них стал конкурс Российского фонда содействия инновациям «Социум-ЦТ», призванный поддержать инновационные проекты, направленные на развитие цифровых сервисов, помогающих улучшить качество жизни во время расцвета онлайн. Одним из победителей этого конкурса стала компания «ИРТех», специализирующаяся на разработках в сфере образования.

«Весной этого года стало понятно, что система образования не готова к дистанционной работе, - рассказывает руководитель компании Олег Исайкин. - С трудностями столкнулись многие регионы по всей стране, и нам пришлось быстро дорабатывать системы, помогать в поддержке серверных площадок. В результате появился инструмент, который мы подали на конкурс, и одержали победу. Раньше наш продукт представлял собой именно систему управления образовательным процессом. Теперь он включает еще ряд функций, которые сделали более удобным и эффективным общение педагогов с учениками и родителями в удаленном формате. Серьезную поддержку в подготовке конкурсной заявки оказал проектный офис цифрового развития Самарской области».

Это цифровое решение предполагает интеграцию с популярными сервисами удаленного обучения и с сервисами видеоконференцсвязи. Разработка апробирована в 32 регионах страны и одобрена пользователями.

Второй проект-победитель создан специалистами НТЦ «Право» и связан с процессом управления профессиональными рисками.

«Наша разработка - это портал, который является компетентным помощником в области построения эффективной системы управления охраной труда на предприятиях, - рассказывает руководитель компании Светлана Филатова. - Руководитель в любой момент может воспользоваться готовой эталонной базой знаний, собранной на портале, и адаптировать их под свое предприятие. Более тысячи компаний по всей стране, пользуясь этой системой, смогли быстро сориентироваться и продолжить работу. К конкурсу мы готовились совместно с проектным офисом цифрового развития Самарской области, и в настоящее время наш проект востребован на федеральном уровне».

«Мы видим, что наши решения являются конкурентоспособными и востребованными как в рамках федеральных конкурсов, так и на открытом рынке», - подчеркнул Дмитрий Камынин.

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