Реконструкция музея «Самара Космическая» и строительство цифрового планетария получит федеральное финансирование

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Проект Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия первого полёта человека в космос, представленный Самарской областью, включает более 500 различных мероприятий. Это выставки, конкурсы, форумы, научные конференции, «круглые» столы, которые объединят как учащихся школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов, работников и ветеранов авиационно-космической отрасли, так и всех жителей региона. Кроме того, для участия в них Самарскую область посетят гости из других регионов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.Одним из основных мероприятий в подготовке к празднованию юбилейной даты первого полёта человека в космос является реконструкция музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» со строительством цифрового планетария. Этот проект инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В октябре, выступая в Москве на первом заседании оргкомитета, он сказал, что самарцы свято чтят своё авиакосмическое прошлое и настоящее: в области увековечена память многих выдающихся академиков и учёных, многочисленные топонимы и названия космической тематики звучат в аншлагах самарских улиц, площадей, скверов, парков, метро. А современный планетарий станет научно-просветительским центром, где дети смогут познавать историю российской космонавтики, а также изучать астрономию и другие дисциплины, связанные с космосом, получать естественнонаучные знания об окружающем мире.В ходе совещания было принято решение о том, что реконструкция музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» и строительство цифрового планетария войдёт в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина.«Сегодня представители федеральных министерств подтвердили готовность к финансированию данного проекта. До конца года план основных мероприятий должен быть утверждён окончательно. На сегодняшний день в бюджете г.о. Самара предусмотрены необходимые средства, и в самое ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проекта. После общественного обсуждения будет сформировано техническое задание и начнутся проектные работы. Земельный участок под строительство данного объекта находится в муниципальной собственности, что позволит значительно ускорить сроки его введения. Мы рассчитываем, что уже в 2021 году планетарий откроет свои двери для всех жителей региона и многочисленных гостей города и области», — подчеркнул Виктор Кудряшов.Сегодня «Самара Космическая» — самый посещаемый муниципальный музей в регионе, но небольшая площадь здания ограничивает дальнейшее развитие экспозиции. Строительство нового здания, площадью около 2 тыс. кв. метров, позволит помимо планетария разместить дополнительные выставочные экспозиции из экспонатов, которые в большом количестве хранятся и на предприятиях авиационно-космического комплекса, и в Самарском национальном исследовательском университете.Дмитрий Рогозин поддержал самарский проект и отметил, что Самара и регион традиционно славятся подготовкой научно-технических кадров, а любовь к будущей профессии можно и нужно прививать с детства, популярно и интересно рассказывая об истории покорения космоса и перспективах развития космонавтики.Напомним, что решением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева создан оргкомитет по подготовке к празднованию 60-летия первого полёта человека в космос. Юбилей состоится в 2021 году, к нему будет приурочено множество мероприятий. Самарскую область в оргкомитете представляют председатель Правительства региона Виктор Кудряшов и президент Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва Виктор Сойфер.В настоящий момент разработана дорожная карта реконструкции музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» со строительством цифрового планетария. Проект должен быть разработан до конца первого полугодия 2020 года. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2020 – 2021 годы, передает пресс-служба облправительства.