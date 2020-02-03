Региональный знак «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» присвоен более 2 000 наименований товарных позиций

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На минувшей неделе еще 10 компаний получили почетное право использовать этот знак на своих товарах: «Самарский БКК», ИП Гладченко, ИП Лапшинская, ООО «Мир игровых комплексов», ООО МПК «Корсунский», ООО «Утес 2», ИП Марченко, ООО НПО «Шторм», ООО «Фишстейк», ООО «Кинельский пивовар».Задачу поддержки региональных товаропроизводителей поставил губернатор Самарской области, подчеркнув, что для этого необходимо вести работу по поиску точек соприкосновения региональных производителей и торговых компаний: «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе».«На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» вручены 93 производителям Самарской области, а региональный знак присвоен более 2 000 наименований товарных позиций. Среди них товаропроизводители в различных секторах экономики. Благодаря универсальности регионального товарного знака широта представленной продукции достаточно велика – от шоколада до генераторов», — отметил на вручении свидетельств о присвоении региональной символики руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской областиТак ООО Научно-производственное объединение «ШТОРМ» — российский разработчик и производитель синхронных электрических машин на постоянных магнитах специального назначения, синхронных бесщеточных генераторов и изделий на их базе, теперь в числе тех, кто имеет право использовать самарскую символику.Генеральный директор ООО НПО «Шторм»отметил почетность такого права: «Среди заказчиков нашей продукции Минобороны России, «Газпром», мы ориентированы на экспорт – Узбекистан, Кыргызстан. Поэтому вручение такого знака для нас закономерно и значимо. Конечно, есть торговая марка «Сделано в России», но есть еще наша малая Родина — Самара, и мы хотим, чтобы наша символика «Сделано в Самарской области» звучала и работала на благо губернии».Министр промышленности и торговли Самарской областиподчеркнул, что для получения товарного знака «Самарский продукт» необходимо только одно условие – подтверждение места производства продукции: «Облегченные условия получения товарного знака делают его достаточно привлекательным для предпринимателей.Заявки на получение разрешения на присвоение региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д.1, каб.811, телефон 337-54-85, передает пресс-служба облправительства.