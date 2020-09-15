Работодатели не готовы платить самарцам больше их ожиданий

409

В Самаре желаемый уровень оплаты труда в среднем совпадает с уровнем зарплат, которые готовы платить работодатели, выяснил аналитический центр Авито Работы. При этом сильнее всего себя недооценивают строители, а работники из сферы образования и науки хотели бы получать больше рыночного уровня. В большинстве сфер работодатели готовы платить успешному кандидату больше, чем ждет среднестатистический соискатель.

По данным Авито Работы в Самаре, средняя зарплата, указанная в вакансиях, составляет 30 000 рублей. Такой же уровень желаемой зарплаты указывают соискатели в резюме. Однако работники в некоторых группах профессий себя недооценивают. Например, строители хотели бы получать 30 000 рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им на 50% больше - 45 000 рублей. Однако есть и специалисты, которые хотели бы получать больше рыночного уровня зарплат - это работники группы “Образование, наука”. Они в среднем претендуют на зарплату 25 000 рублей, а вот работодатели готовы платить им только 20 000 рублей в месяц.

По России наиболее скромно оценивают свой труд строители, претендующие на 28 000 рублей в месяц. В то же время работодатели готовы платить им на 61% больше - 45 000 рублей. На втором месте медики, которые претендуют на зарплату 25 000, хотя средняя зарплата в вакансиях на 40% больше и составляет 35 000 рублей в месяц. Больше всего переоценивают себя работники сферы HoReCa (туризм, общепит). Они в среднем претендуют на зарплату 30 000 рублей, а вот работодатели готовы платить им только 26 000 рублей в месяц.

В ряде сфер работодатели с 2019 года снизили средние зарплаты в соответствии с ожиданиями кандидатов. В Самаре за год разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме больше всего уменьшился в группах “Образование, наука”, “Госслужба, НКО” и “Автомобильный бизнес”. В то же время в группах “Охрана, безопасность”, “Строительство”, “Банки, инвестиции” этот разрыв вырос больше всего: работодатели поднимают зарплаты, а соискатели не повышают или даже снижают свои ожидания.

Если рассматривать средние показатели разницы по городам, сильнее всего недооценивают себя барнаульцы, которым работодатели готовы платить в полтора раза больше указанного в резюме. На втором месте Красноярск, где соискатели оценивают себя на 26% ниже уровня зарплат в вакансиях, на третьем месте нижегородцы (разница в 24%).

Фото pixabay.com