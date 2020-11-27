Работа сельскохозяйственных ярмарок в Самаре осуществляется  с соблюдением ограничительных мер 

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В Самаре и Самарской области продолжают действовать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соблюдение данных мер проверяют во всех общественных местах: в транспорте, торговых центрах, кинотеатрах, кафе.

Специалистами Администрации городского округа Самара и внутригородских районов проводится ежедневный мониторинг объектов на предмет соблюдения ограничений – масочный режим, социальная дистанция и пр. Муниципальные сельскохозяйственные ярмарки не являются исключением.

«За три месяца работы ярмарок грубых нарушений выявлено не было. Небольшие замечания к продавцам решаются в рабочем порядке, поскольку у них договорные отношения и никто не заинтересован в прекращении торговли. С покупателями проводим разъяснительную работу о необходимость ношения масок и соблюдения дистанции», - пояснил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

Отметим, что работа ярмарок носит сезонный характер, поэтому две муниципальные сельскохозяйственные ярмарки, расположенные у музея им. П. Алабина и в п. Мехзавод завершают свою деятельность в ноябре. В это воскресенье пройдет последний торговый день на данных объектах, сообщает горадминистрация.

Начиная со следующей недели, продавцы переедут на новое место - перекресток улиц Киевской и Тухачевского. Здесь располагается круглогодичная муниципальная ярмарка. Площадка работает ежедневно с 8.00 до 19.00. До места можно добраться автобусными маршрутами №№ 24, 34, 41, 21м, 96, 99, 131, 207, 226 и трамваями №№ 1, 3, 4, 15, 16, 18.

«Данная точка новая, мы только начинаем ее развивать. Здесь установлены большие шатры, которые исключают попадание осадков. В перспективе планируем оборудовать торговые павильоны с отопительной системой», - рассказал директор МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» Андрей Орлов.