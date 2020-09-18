Производители сельхозтехники региона представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке

126

В пятницу, 18 сентября, в поселке Усть-Кинельский Самарской области начала работу крупнейшая в Приволжском федеральном округе Поволжская агропромышленная выставка. В этом году она проходит в 22 раз и традиционно собирает на своей площадке лучших производителей сельхозтоваров, растениеводов и фермеров.



Особый интерес участников и посетителей выставки всегда вызывает спецтехника крупнейших и известных на всю страну и далеко за ее пределами производителей. Последние современные достижения компаний оценили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, который в эти дни находится с рабочим визитом в нашем регионе.

Высокие технические и эксплуатационные характеристики, приспособленность к российским почвенно-климатическим условиям и приемлемая стоимость — это главные преимущества отечественных производителей машин и агрегатов для сельского хозяйства перед зарубежными.

Компания «Волгаагромаш», которая более 15 лет работает в Самарской области, специализируется на производстве почвообрабатывающих орудий. В этом году на выставке предприятие представило культиваторы «Антарес» и оборотные плуги «Сириус». Последний — предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв. Важно, что он может быть адаптирован к тяговым возможностям любого трактора, сообщает пресс-служба облправительства.

Свои навесные и прицепные плуги на выставке сельхозтехники представил производитель «Сельмаш». Агрегаты предназначены для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки вместо зяблевой, а также для весенней пахоты.



«Пегас-Агро» представил свои «Туманы», главной особенностью которых является многомодульность. Эти машины пользуются большой популярностью и спросом у аграриев. Опрыскиватель-разбрасыватель «Туман 2» применяется для гербицидных и инсектицидных обработок всех типов сельскохозяйственных культур на разных стадиях вегетации, не повреждая растения и не уплотняя почву. Для точных инъекций жидких удобрений до и после посева, а также по ранним всходам, подойдет мультиинжектор «Туман 2». Была представлена и новая модификация разбрасывателя удобрений третьего поколения.

Возможности «Тумана 3» оценил Губернатор. Дмитрий Азаров проехал по полю на новой машине, которая уже в ближайшее время будет доступна для аграриев в том числе посредством агролизинга. «Очень здорово, замечательная техника», — отметил Глава региона.



«Ротор-лизинг» представил трактор серии 2000 (RSM 2375). Это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till. В период полевых работ дорога каждая минута, поэтому тракторы спроектированы так, чтобы ежесменное техническое обслуживание занимало как можно меньше сил и времени.

Научно производственное объединение «Рубин» на агровыставке представило свои самоходные опрыскиватели с универсальной базой на основе пневмохода. Машины выпускаются уже более 18 лет, но отвечают современным требованиям. Главная особенность — легкость всей конструкции вне зависимости от вида работ и установленных колес, что позволяет не навредить почве и культурам.

Возможности своих машин продемонстрировала компания «Регион». Растворный узел серии «Super» предназначен для создания рабочих смесей средств защиты растений, карбамидно-аммиачной смеси и жидких комплексных удобрений. В серии представлены объемы 10, 12, 18 кубических метров. Особенность данной машины — в использовании специального полиэтилена, который более устойчив к ультрафиолету и позволяет работать с агрессивными средами. Использование данного оборудования позволяет увеличить производительность опрыскивателя на 30%. Идеальный мобильный отряд по борьбе с саранчой — тандем самоходного опрыскивателя и растворного узла.

Один из актуальных вопросов — пожарная безопасность. Несмотря на оперативность пожарно-спасательных подразделений, огонь наносит огромный материальный ущерб аграриям, угрожает жизни людей. Компания «Регион» представляет одно из решений данной проблемы — Мобильная пожарная установка «МПУ-5000».

Основным преимуществом данной машины является ее мобильность. Она может устанавливаться на любой прицеп или в кузов автомобиля соответствующей грузоподъемности. Используется в сельском хозяйстве, лесных угодьях и в сельских поселениях. Надежна, проста и доступна для любого потребителя.

Вот и сегодня на поле «внезапно» произошло возгорание стерни. С тушением пожара в считанные минуты справился пожарный расчет из двух человек. За рулем мобильной пожарной установки — Валерия Косарева — студентка аграрного университета.

«Я в понедельник дам поручение по мобильному пожарному комплексу, чтобы его могли приобретать через Росагролизинг», — подчеркнул Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«Машины их производства аграрии уже знают и активно приобретают», — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, Поволжская агропромышленная выставка работает в поселке Усть-Кинельский Самарской области. Все желающие могут ее посетить не только сегодня, в пятницу, но и в субботу.