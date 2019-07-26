Прогноз кредитного рейтинга Самарской области повышен со «Стабильного» на «Позитивный»

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Напомним, что в начале текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг Самарской области на одну ступень с уровня «Ва3» до уровня «Ва2».В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moody’s Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикам Татарстан и Башкортостан.Это отражает высокую независимую оценку уровня кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что способно придать дополнительный импульс к повышению инвестиционной привлекательности перед потенциальными инвесторами.Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области, что привело к снижению уровня задолженности и улучшению структуры долга, ориентированной главным образом на долгосрочные заимствования. Также эксперты отметили увеличение доходной части регионального бюджета и ужесточение контроля над расходами.«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение рейтингового агентства в ближайший год повысить рейтинг Самарской области до уровня «Ва1».Директор управления рынков долгового капитала ПАО «ВТБ Капитал» Антон Романов отметил: «Повышение прогноза рейтинга до «Позитивного» отражает высокое качество и профессионализм региональных властей по управлению государственным долгом. Существенное снижение долговой нагрузки и увеличение сроков заимствований позволят региону максимально эффективно проходить стресовые сценарии развития экономики, при этом не создавая рисков высокой концентрации долга в отдельных периодах. Считаю повышение рейтинговым агентством Moody’s прогноза рейтинга абсолютно правильным, объективным и заслуженным действием».Директор департамента по работе с государственным сектором ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Барков считает, что улучшение прогноза по рейтингам может оказать позитивное влияние на инвестиционный климат в области, снижение рисков, и как следствие, способствовать повышению инвестиционной привлекательности Самарской области и снижению стоимости обслуживания долга, передает пресс-служба облправительства.