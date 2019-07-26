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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Прогноз кредитного рейтинга Самарской области повышен со «Стабильного» на «Позитивный»

26 июля 2019 17:35
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Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области.
25 июля международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service Ltd.» изменило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив кредитный рейтинг на уровне «Ва2».

Напомним, что в начале текущего года международное рейтинговое агентство Moody’s впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг Самарской области на одну ступень с уровня «Ва3» до уровня «Ва2».

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moody’s Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикам Татарстан и Башкортостан.

Это отражает высокую независимую оценку уровня кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что способно придать дополнительный импульс к повышению инвестиционной привлекательности перед потенциальными инвесторами.

Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области, что привело к снижению уровня задолженности и улучшению структуры долга, ориентированной главным образом на долгосрочные заимствования. Также эксперты отметили увеличение доходной части регионального бюджета и ужесточение контроля над расходами.

«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение рейтингового агентства в ближайший год повысить рейтинг Самарской области до уровня «Ва1».

Директор управления рынков долгового капитала ПАО «ВТБ Капитал» Антон Романов отметил: «Повышение прогноза рейтинга до «Позитивного» отражает высокое качество и профессионализм региональных властей по управлению государственным долгом. Существенное снижение долговой нагрузки и увеличение сроков заимствований позволят региону максимально эффективно проходить стресовые сценарии развития экономики, при этом не создавая рисков высокой концентрации долга в отдельных периодах. Считаю повышение рейтинговым агентством Moody’s прогноза рейтинга абсолютно правильным, объективным и заслуженным действием».

Директор департамента по работе с государственным сектором ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Барков считает, что улучшение прогноза по рейтингам может оказать позитивное влияние на инвестиционный климат в области, снижение рисков, и как следствие, способствовать повышению инвестиционной привлекательности Самарской области и снижению стоимости обслуживания долга, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Экономика региона
26 июля 2019  17:35
Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области.
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