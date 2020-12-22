Представители ракетно-космического центра «Прогресс» выиграли контракт с госкорпорацией «Роскосмос»

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Поэтому самарские инженеры начали разработку нового космического аппарата. В планах – освоение новых планет. Разрабатываемые модули будут необходимы для научных исследований околоземного пространства, Луны и других планет космоса (Марса, Юпитера и т.д.).

Предполагается, что эти ракеты будут использовать для запуска пилотируемых транспортных кораблей массой до 22 тонн и лунного взлетно-посадочного комплекса массой до 27 тонн.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, документы для создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса необходимо подготовить до 15 ноября 2021 года. Самарские ракетостроители оценили свою работу в 1,46 миллиарда рублей.

Летные испытания на космодроме Восточный Роскосмос назначил на 2028 год.