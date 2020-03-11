Председатель Правительства Самарской области встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединённой Республики Танзания

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Очередным важным шагом в укреплении связей между самарским регионом и Танзанией станет участие танзанийской делегации в международном форуме «Высшее образование - лидер международной кооперации новой формации».

В программе посещения Самарской области делегацией Танзании - визиты на АвтоВАЗ, в Жигулевскую долину и Особую экономическую зону «Тольятти». Это позволит представителям африканской республики лучше познакомиться с промышленным потенциалом региона, наметить пути сотрудничества, сообщает Департамент информационной политики.