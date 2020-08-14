Предприятия области развивают производственную кооперацию

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12 августа представители крупных промышленных предприятий региона приняли участие в круглом столе на тему «Кооперация промышленных предприятий с центральной базой производственного обслуживания АО «Транснефть – Приволга», который состоялся в министерстве.«Правительство Самарской области поддерживает кооперационные возможности предприятий различных отраслей, помогает им расширять сеть партнеров и контрагентов, осваивать компетенции, необходимые для выстраивания кооперации, которая является важным фактором устойчивого развития региона», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.Директор Центральной базы производственного обслуживания АО «Транснефть – Приволга» Александр Кононенко рассказал о выпускаемой предприятиям продукции, о потребностях в материально-технических ресурсах и оборудовании для производства. Он подчеркнул, что компания открыта для выстраивания партнерских отношений с региональными предприятиями.По итогам встречи появились и первые заинтересованные в сотрудничестве предприятия. Так, АО «Средне-Волжский МеханическийЗавод» – модельное предприятие национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, готово к сотрудничеству с АО «Транснефть – Приволга». Компания готова обсудить коммерческое предложение, оценить свои возможности и понять, в каком количестве они могут произвести необходимую для АО «Транснефть – Приволга» продукцию на своих мощностях. Тем более, что благодаря модернизации производственных и управленческих процессов, реализованных в рамках нацпроекта, удалось поднять производительность более чем на 30 %, а также увеличить мощности и рентабельность компании.Все участники круглого стола смогли обменяться контактами и обсудить пути дальнейшего сотрудничества, передает пресс-служба облправительства.