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Правительство Самарской области проведет XXII Поволжскую агропромышленную выставку

24 августа 2020 13:18
228
Правительство Самарской области проведет XXII Поволжскую агропромышленную выставку
В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. 

 С 18 по 19 сентября Правительство Самарской области при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводит «XXII Поволжскую агропромышленную выставку – 2020» — крупнейшую в Приволжском федеральном округе, которая с 2008 года имеет федеральный статус.

В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

В тематических разделах выставки-ярмарки будут представлены техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги.

В рамках выставки предполагается демонстрационный показ техники, оборудования и почвообрабатывающих агрегатов, производимых предприятиями Самарской области.

В этом году уже в девятый раз украшением мероприятия обещает стать проведение конкурсного показа лучших сельскохозяйственных животных региона. Мероприятие подобного рода в Поволжье проводится только в Самарском регионе. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу нашим аграриям оказывают ведущие эксперты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».

Департамент ветеринарии Самарской области расскажет о работе лаборатории мониторинга и оценки качества молока и достижений цифровизации в ветеринарной отрасли.

На «Сельской улице» будут представлены экспозиции всех 27 муниципальных районов Самарской области. Каждая экспозиция включает в себя общую информацию о муниципалитете, реализации государственных и ведомственных программ развития сельского хозяйства, производственные показатели отрасли в данном районе. Кроме того, в рамках экспозиции представлена продукция ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.

Джигитовочная группа «Борская Крепость» конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ порадуют гостей и участников выставки групповыми показательными выступлениями.

Мероприятие состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспортебнадзора), сообщает Минсельхоз региона.
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Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
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Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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