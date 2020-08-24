Правительство Самарской области проведет XXII Поволжскую агропромышленную выставку

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С 18 по 19 сентября Правительство Самарской области при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводит «XXII Поволжскую агропромышленную выставку – 2020» — крупнейшую в Приволжском федеральном округе, которая с 2008 года имеет федеральный статус.В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.В тематических разделах выставки-ярмарки будут представлены техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги.В рамках выставки предполагается демонстрационный показ техники, оборудования и почвообрабатывающих агрегатов, производимых предприятиями Самарской области.В этом году уже в девятый раз украшением мероприятия обещает стать проведение конкурсного показа лучших сельскохозяйственных животных региона. Мероприятие подобного рода в Поволжье проводится только в Самарском регионе. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу нашим аграриям оказывают ведущие эксперты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».Департамент ветеринарии Самарской области расскажет о работе лаборатории мониторинга и оценки качества молока и достижений цифровизации в ветеринарной отрасли.На «Сельской улице» будут представлены экспозиции всех 27 муниципальных районов Самарской области. Каждая экспозиция включает в себя общую информацию о муниципалитете, реализации государственных и ведомственных программ развития сельского хозяйства, производственные показатели отрасли в данном районе. Кроме того, в рамках экспозиции представлена продукция ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.Джигитовочная группа «Борская Крепость» конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ порадуют гостей и участников выставки групповыми показательными выступлениями.Мероприятие состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспортебнадзора), сообщает Минсельхоз региона.