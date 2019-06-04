Последние десятилетия на «Тольяттиазот» хозяйничала организованная преступная группа
4 июня 2019 10:24
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Другими фигурантами нового уголовного дела являются Владимир и Сергей Махлаи, А.Макаров, Е.Королев, А.Коренченко, О.Камашева, А.Виноградов, К.Балашова, А.Мизгирев, Л.Милосердова, А.Циви, Р.Хайбуллин и ряд других.
Когда-то российский химический гигант «Тольяттиазот», одно из крупнейших предприятий в мире по производству аммиака, было гордостью отечественной химической промышленности. Но уже много лет завод не сходит со страниц криминальных хроник. Расследование уголовного дела о мошенничестве на 86 млрд руб. тянется с конца 2012 г. и уже второй год рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти. И когда уже казалось, что ничего серьезнее об истории с ТОАЗом мы не узнаем, завод вновь произвел сенсацию: последние десятилетия на нем хозяйничала организованная преступная группа. Новое уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества и участие в нем.
«Тольяттиазот» – уникальное предприятие, и не только в инженерно-техническом плане. Многие заводы в 90-е оказались под контролем бандитов, особенно в Тольятти, который после распада СССР из автомобильной столицы быстро превратился в криминальную. Но мало где бандиты, захватившие в эпоху безудержного разгула криминала промышленные активы, не только остались в живых и на свободе, но и сохранили контроль над производством вплоть до наших дней.
Владимир Махлай, бывший «красный директор» «Тольяттиазота», быстро сориентировался в эпоху приватизации. Каким-то немыслимым образом ему удалось убедить тогдашние власти разрешить приватизацию огромного химкомбината по упрощенной схеме, разработанной для малых предприятий. Часть акций завода была передана трудовому коллективу, но радовались рабочие недолго: Махлай твердо решил поставить ТОАЗ под свой контроль и не останавливался ни перед чем. Рабочих попросту вынуждали расставаться со своими акциями. В ход шли угрозы, шантаж, манипуляции с реестром и другие бандитские методы.
Махлай заручился поддержкой местных чиновников, мечтавших о роскошной жизни, и во второй половине 90-х костяк его группировки был уже сформирован. В дальнейшем в сообщество вступали и новые члены, в том числе иностранцы. Как и любая мафиозная организация, группировка Махлая имела четкое деление на звенья, причем каждое из них, как и каждый отдельный участник, выполняли четко отведенные роли.
К высшему звену ОПГ принадлежал сам Владимир Махлай, а также его помощник по экономическим вопросам Александр Макаров (в прошлом – замглавы Комитета по имуществу Самарской области). Махлай совмещал управление заводом с руководством преступной группировкой. Целью сообщества было незаконное завладение денежными средствами, ценными бумагами, а также объектами недвижимости. С теми, кто осмелился вставать у его группы на пути, Махлай особо не церемонился – в то время в Тольятти орудовали жестокие банды убийц, которые рады были сделать любую грязную работу для новоиспеченных «коммерсантов». Заметать следы он тоже умел. В 1997 г. в городе произошло нашумевшее убийство работницы эскорта Елены Поваляевой. Лишь в 2012 г. стало известно, за что она поплатилась жизнью – отбывающий пожизненное наказание в «Черном дельфине» бандит признался, что с подельниками убил девушку по приказу Махлая, которого она неосмотрительно решила шантажировать. В начале 2000-х Тольятти потрясли убийства журналистов-расследователей Валерия Иванова и Алексея Сидорова, которые остаются нераскрытыми и по сей день. Владимир Махлай и Макаров бежали от уголовного преследования в 2005 г. и обосновались в Лондоне.
Следующее звено группировки можно условно определить как «реестродержатели». Это, прежде всего, Евгений Королев и Ольга Камашева. Королев в разное время занимал различные должности в структуре «Тольяттиазота», при этом параллельно вел реестр акционеров предприятия, что является неслыханным делом и нарушением закона. Результатом работы Королева и Камашевой стали вычеркнутые из реестра миноритарные акционеры. Это не только рабочие, отказавшиеся продать свои акции «по-хорошему», но и целый иностранный инвестор EurotoazLimited. Компания получила 10% акций за то, что инвестировала в ТОАЗ $20 млн, но в какой-то момент в ET ltd. обнаружили, что вместо этой компании в реестре значится другое юрлицо – СРВП (Совместное российско-венгерское предприятие) «Евротоаз», ликвидированное еще в 1995 г. Следствие считает, что таким образом компании был нанесен ущерб в более чем 700 млн руб., поскольку инвестор лишился не только своих инвестиций, но и дивидендов, которые должен был получать с 1997 г. Евгений Королев бежал за границу в начале 2013 г.
Еще одно подразделение группы Владимира Махлая состояло из бухгалтеров, оценщиков, а также руководителей подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы «Тольяттиазота» вместе с земельными участками, на которых они расположены. Это А. Коренченко, Л. Милосердова, Р. Хабибуллин и другие. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегата аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров. Неизменный покупатель заводского имущества — ООО «Томет» во главе с директором Хабибуллиным. Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым швейцарским сообщником Махлая Андреасом Циви. Таким же образом из ТОАЗа в 2010 г. было незаконно выведено метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же ООО «Томет» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора завода Алексей Виноградов, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, так как находился в другом городе. Басманный районный суд Москвы 18 сентября заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз (позже мера пресечения была заменена на домашний арест).
По сути, дорогостоящее производственное оборудование было украдено у предприятия, его трудового коллектива и миноритарных акционеров.
Агрегат аммиака и производство метанола – не единственное, чем на «Тольяттиазоте» поживился швейцарский гастролер Андреас Циви. Два года назад в поле зрения правоохранителей попали две самарские фирмы: «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова). По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги ТОАЗа принадлежащему Циви кипрскому офшору Borgat Investments Limited двумя лотами по номинальной стоимости (1 руб. за акцию). «Родничок» продал свой пакет в размере 1 705 728 шт. акций за 1 705 728 рублей, а «Контаз» – 861 408 шт. за 861 408 рублей соответственно. Если исходить из данной стоимости одной акции ТоАЗа (1 рубль за одну акцию), то стоимость крупнейшего в регионе предприятия, размер уставного капитала которого составляет 97 115 506 шт. акций, составляет чуть больше 97 млн рублей, что попросту немыслимо. Между тем, реальная рыночная стоимость проданного «Родничком» пакета составляла на тот момент почти 1,15 млрд руб., «Контазом» – 576,8 млн руб. Таким образом, две фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд руб., недоплатив в бюджет 327 млн руб. налогов. Вместе с Махлаями и Королевым Циви сейчас является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое рассматривает Комсомольский районный суд города Тольятти.
Наконец, последнее звено в группировке Махлая можно условно определить как «банкиры». Они так или иначе связаны с руководством АКБ "Тльяттихимбанк" и обеспечивали финансовую базу для совершения и сокрытия преступлений ОПГ. К нему относятся председатель правления банка Попов и сын Махлая Сергей, несколько лет бывший председателем совета директоров ТОАЗа, а также Андреас Циви, владелец корпорации Ameropa AG, обладающий крайне сомнительной репутацией и попадавшийся на взятках министрам иностранных правительств, которых потом находили мертвыми.
Финансовое звено организованной преступной группы занималось отмыванием похищенных денежных средств иобналичиванием денег для подкупа чиновников. Для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний различных юрисдикций.
Конечно, преступная деятельность группировки Махлая не приобрела бы такой размах, если бы не умела договариваться с нужными людьми. Хищение десятков миллиардов рублей с завода – самое нашумевшее дело группы, но далеко не единственное. Защиту ОПГ обеспечивали «решальщики», имевшие влиятельных друзей а прокуратуре Центрального района, а также бывшего замначальника УВД г. Тольятти, который ушел со службы, имея три элитные квартиры, и не куда-нибудь, а на должность советника гендиректора ТОАЗа. Эти чиновники укрывали членов ОПГ от претензий правоохранительных органов, способствовали закрытию уголовных дел, информировали своих подопечных о проверках и возможных рисках.
Пока группировка Махлая не так знаменита, как «солнцевские» или «слоны». Возможно, именно поэтому она существует и по сей день. Скрытность, мощное коррупционное прикрытие и помощь иностранных правительств, укрывающих членов ОПГ, позволяет им оставаться на свободе. Однако российским правоохранителям в конце концов удалось пресечь их деятельность. В конце концов им придется компенсировать ущерб, нанесенный многострадальному предприятию «Тольяттиазот», его миноритарным акционерам и государству.
Не исключено, что активная работа правоохранительных органов по пресечению преступлений на «Тольяттиазоте» поможет навести порядок на предприятии. Это приведет к увеличению объема выпускаемой продукции, своевременной и полной уплате налогов в бюджеты всех уровней, повышению уровня социальной защиты трудового коллектива и вернет былую славу заводу – крупнейшему производителю аммиака, когда-то гордости отечественной химической промышленности.
По материалам https://www.fertilizerdaily.ru/20190603-uralxim-priznan-poterpevshim-v-ugolovnom-dele-tolyattiximbanka/
http://tltgorod.ru/news/?news=100879
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