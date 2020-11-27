Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу

94

1 декабря - последний день, когда можно оплатить имущественные налоги за 2019 год. Уже с 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени.

Для того чтобы налогоплательщикам было удобнее исполнить обязанность по уплате налогов в установленный законом срок УФНС России по Самарской области принято решение об организации 28 ноября 2020 года во всех налоговых инспекциях региона рабочей субботы, с целью выдачи налогоплательщикам дубликатов налоговых уведомлений.

В субботу операционные залы инспекций будут открыты с 10 до 15 часов. Дополнительная возможность получить налоговое уведомление появится в понедельник – 30 ноября – налоговые инспекции будет работать до 20:00.

Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома. Каждый плательщик может выбрать наиболее удобный для себя способ уплаты:



– сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Если Вы не являетесь пользователем сервиса, получить логин и пароль для входа в сервис можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию. Пользователи Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью своей учетной записи от портала госуслуг;



– мобильное приложение «Налоги ФЛ». «Налоги ФЛ» - мобильное приложение сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru);



– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Данный интернет-сервис ФНС России позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении, по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив все платежные реквизиты документа;



– на Госуслугах по УИН;

– онлайн-сервисы банков. В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

Узнать УИН для оплаты имущественных налогов можно по телефонам «горячей линии» или направив запрос по адресу электронной почты nalog2020.r6300@nalog.ru.

Запрос должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве налогоплательщика, ИНН (при наличии), данные документа удостоверяющие личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), адрес электронной почты налогоплательщика для направления ответа.