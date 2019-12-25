Подписано распоряжение о безвозмездной передаче "Самара Арены" из федеральной собственности в государственную

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По словам заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, передача пройдет в два этапа – сначала объекты недвижимости, а затем системы жизнеобеспечения стадиона и движимое имущество."С сентября этого года работает инвентаризационная комиссия. Губернатором поставлена задача принять "Самару Арену" после получения полного пакета соответствующей документации, без замечаний и недостатков. Мы должны быть уверены, что стадион к нам переходит со всей необходимой документацией и в должном состоянии", - пояснил Фетисов.Сейчас тщательно проверяется техническое состояние спортобъекта. В случае выявления недочетов они по гарантийным обязательствам должны быть устранены генподрядчиком - ПСО «Казань».Для управления стадионом создано государственное автономное учреждение. 95% расходов на содержание объекта будет компенсировать федеральный бюджет, остальные 5% - бюджет Самарской области.Фото из открытых источников