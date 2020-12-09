Почти каждый третий работник Самарской области сталкивается с задержками зарплаты

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По данным Службы исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, своевременной выплатой заработной платы на текущем/последнем месте работы могут похвастаться только 73% работников Самарской области.

27% - сталкивается с задержками выплат за проделанную работу. Реже всего сталкиваются с задержками зарплаты банковские служащие и специалисты по управлению персоналом, а чаще всего – представители индустрии развлечений, масс-медиа, начинающие специалисты, студенты, а также рабочий персонал.

«За год в Самарской области количество работников, которые отмечали, что на текущем или последнем месте работы им своевременно выплачивалась заработная плата, стало больше. В прошлом году так ответили порядка 66% респондентов области», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

При этом достойной свою заработную плату считают лишь 41% респондентов региона – в 2019 году таких было 34%. А оплату сверхурочного рабочего времени, по результатам опроса, предоставляют только 20-ти процентам работников Самарской области – больше всего таких среди специалистов производственной сферы, ИТ и добывающей отрасли.

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