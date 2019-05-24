Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
24 мая 2019 22:39
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Строительство судна заказало ОАО «Московское речное пароходство» (МРП), лайнер получит входящая в него компания «Мостурфлот». «Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию», — заявил гендиректор завода «Лотос» Рустам Халитов.
Достраивать судно будут на воде. В частности, лайнер должны остеклить, провести на нем электромонтажные работы, установить трубопроводы и другое. После этого он должен пройти швартовные и ходовые испытания.
Длина судна составляет 141 м, ширина — 16,82 м. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и 90 членов экипажа и обслуживающего персонала.
Строительство началось в августе 2016 года — старт дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.
В сентябре 2018-го гендиректор МРП Константин Анисимов сказал ТАСС, что в ближайшие десять лет Московское речное пароходство может заказать у ОСК еще пять речных круизных лайнеров.
Тогда же он заявил, что первое судно проекта PV300VD будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с июня 2019-го. Пассажиропоток на данном маршруте Анисимов оценил в 3–5 тыс. человек в год.
Еще одно судно проекта PV300 строит завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) в Нижнем Новгороде. Его заказчиком стала лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг», планируется, что она получит лайнер до конца февраля 2020 года.
Фото: astrakhan-24.ru
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