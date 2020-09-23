Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 

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Теперь транспорту, следующему в направлении г. Самара, не нужно сворачивать от поста ГИБДД на плотине Жигулевской ГЭС направо на ул. Куйбышева и петлять в Тольятти по жилому сектору.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, это позволит произвести реконструкцию дорог, задействованных при строительстве транспортной развязки на участке км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска в Самарской области. Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.