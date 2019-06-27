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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Организацию социальных протестов в Самарской области оплатили Махлаи?

27 июня 2019 20:18
78
Организацию социальных протестов в Самарской области оплатили Махлаи?
За несколько дней до оглашения приговора по уголовному делу о хищении 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» у владельцев завода Махлаев, похоже, окончательно сорвало крышу. Осознав, что безбедной жизни на Западе, оплаченной украденными у завода миллиардами, приходит конец, беглые олигархи пошли ва-банк. Как сообщают работники ТОАЗа, руководство завода принудительно выгоняет трудовой коллектив завода на протестные акции 1 июля.

Бессовестные манипуляторы рассчитывают, что дестабилизация ситуации в регионе поможет им не возвращать на ТОАЗ похищенное. Они не просто играют с огнем, но бросают в огонь рабочих и их семьи, которых до этого на протяжении многих лет цинично обворовывали. Им, скрывающимся в Англии, Швейцарии и США, будет абсолютно все равно, если где-то за тысячи километров от них, в Самарской области, работники завода пострадают от того, что были втянуты в протестные акции.

Владимир Махлай не был на заводе с 2005 г., с тех пор как скрылся от правоохранительных органов, обвинивших его в мошенничестве и неуплате налогов. В 2013 г. сбежал экс-гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, по приказу Махлая вычеркивавший владевших акциями рабочих из реестра акционеров. Ну а Сергей Махлай с 1994 г. является американским гражданином и в России не был с 2006 г. СМИ не раз сообщали о том, что он был завербован американскими спецслужбами. При этом, за время проживания в США, Сергей Махлай сменил несколько имен: Serguei Makhlai, Sergei Makligh, Serge V. Makligh, а сейчас имеет паспорт на имя George Mack. Судя по всему, ФБР обеспечивает Махлаю-младшему защиту, а тот взамен делится с ними частью украденной у ТОАЗа прибыли и выполняет для них различные поручения. Так что опыта в организации социальных протестов и дестабилизации обстановки в различных регионах Махлаю не занимать. Нет никаких сомнений, что его американские кураторы, кровно заинтересованные в подрыве стабильности внутри России, санкционировали организацию беспорядков в Самарской области.

Никаких теплых чувств у трудового коллектива к этим людям быть не может по определению. Вряд ли получающего 18-20 тыс. руб. в месяц электромонтера ТОАЗа переполняет гордость за то, что Владимир Махлай живет в шикарном доме в Лондоне, а Сергей Махлай в связке с агентами ФБР ведет против России подрывную деятельность.

Что уж там говорить об Андреасе Циви и Беате Рупрехте, известных международных мошенниках и коррупционерах, которых уже ловили на взятках швейцарские правоохранительные органы. Именно Циви присвоил себе через офшор самое передовое и ценное оборудование на ТОАЗе – агрегат аммиака №7 и производство метанола, а потом сдал ТОАЗу же в аренду. Когда правоохранительные органы начали расследовать эти эпизоды, Циви в ярости фактически объявил России войну, пообещав подать многомиллионные иски против российского государства. И вот теперь, чтобы Циви и Махлаи получили возможность уйти от ответственности, тольяттинских рабочих выгоняют на протесты.

Попытки воспользоваться трудовым коллективом с целью надавить на суд и правоохранительные органы предпринимались Махлаями и ранее. Недавно в СМИ появилось письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, написанное якобы рабочими ТОАЗа в защиту подсудимых по уголовному делу. Содержание и стиль письма не оставляет никаких сомнений, что писали его на самом деле не рабочие, а если кто-то из них и действительно подписался под ним, то разве что под угрозой увольнения.

Остается надеяться, что рабочие ТОАЗа проявят благоразумие и не поддадутся на грязные провокации, спланированные загнанными в угол преступниками. Все эти годы трудовой коллектив по сути находился в заложниках у международной мафии, и выбора у него не было. Но ее правлению на заводе, похоже, приходит конец, и рисковать здоровьем и жизнью ради ее спасения точно не стоит. Сейчас как никогда раньше важно проявить принципиальность и не допустить беспорядков, которыми мошенники хотят воспользоваться в своих низменных целях.
TLTgorod 
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Комментарии



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