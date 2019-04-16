Объем финансовой поддержки инвестиционных проектов СО Корпорацией МСП может составить более 1 млрд рублей

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16 апреля делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Самарскую область для проведения встреч с руководством региона и представителями предпринимательского сообщества.В рамках рабочей встречи Губернатора Самарской областии генерального директора Корпорации МСПобсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.«Для нас важно, что усилия, предпринимаемые регионом, заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе, Агентства стратегических инициатив, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Понятно, что рейтинги для нас – не самое главное, но в то же время для привлечения инвестиций оценка Корпорации крайне важна – не только для тех, кто ведет бизнес на территории области, но и для тех, кто рассматривает возможности реализации своих проектов в разных регионах. То, что такая динамика фиксируется на федеральном уровне, создает дополнительный импульс, привлекает новых инвесторов».«Сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Самарской области позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. – Так, объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 10,3 млрд, что позволило малыми и средним компаниям привлечь более 27,5 млрд рублей кредитных средств».Александр Браверман также сообщил, что за 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 18,2 тыс. договоров общим объемом 133,9 млрд рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Самарской области. Лидерами по объему закупок у субъектов МСП по итогам 2018 года стали АО «Транснефть-Приволга», АО «Самарская сетевая компания», АО «ГСК «Югория», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть».Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Самарской области, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.Напомним, что на данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по апрель 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 26,3 тыс. предпринимателей Самарской области, по предварительной оценке, около 50% из них увеличили среднесписочную численность занятых и/или доход.Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 5 инвестиционных проектов Самарской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). В их числе ООО «Волжские термы» (создание центра здоровья и отдыха «Волжские Термы»), ОАО «Фариаль» (строительство крытого спортивного комплекса по пляжным видам спорта), ООО «СЗМИ» (строительство завода по производству одноразовых медицинских изделий – смотровых нитриловых перчаток), ООО «Линия» (строительство производственного помещения), ООО «САМАРА ШИППИНГ» (приобретение сухогруза). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 1,1 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 2,02 млрд рублей.Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малых и средних компаний, семинар для предпринимателей Самарская область по участию в закупках крупнейших заказчиков, передает пресс-служба облправительства.