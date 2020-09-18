«ОДК-Кузнецов» провел ярмарку вакансий в пос. Управленческий в Самаре

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Мероприятие посетило более 250 претендентов на инженерные и рабочие специальности.

Самарским предприятием ПАО «ОДК-Кузнецов» проведена ярмарка вакансий по набору специалистов. Мероприятие посетило более 250 претендентов на инженерные и рабочие специальности.

В настоящее время ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) ведет прием более чем по 400 вакансиям на площадках серийного и опытного производств, в службе генерального конструктора. Задачи, стоящие перед предприятием – растущая производственная программа, проекты по проектированию и выпуску новых изделий для авиации, создание и выход на проектную мощность центров специализации – требуют качественных изменений в структуре персонала компании. Сейчас на «ОДК-Кузнецов» востребованы квалифицированные рабочие (токари и фрезеровщики), конструкторы, технологи, специалисты по качеству.

В обособленном подразделении «Управленческий», рядом с которым прошла вторая ярмарка вакансий, работают цеха опытного производства, серийное производство промышленных газотурбинных двигателей (для ПАО «Газпром»), служба генерального конструктора, ведущая разработку перспективных изделий. В скором времени на этой площадке планируется возведение и оснащение современным высокопроизводительным оборудованием новых корпусов металлургического и опытного производства, центра инженерных разработок площадью 11 тыс. кв. м., где разместятся конструкторские службы, работающие как над текущими проектами газотурбинных и ракетных двигателей, так и над перспективными разработками.

В ПАО «ОДК-Кузнецов» ведется непрерывная работа по привлечению специалистов: ежегодно проводится целевой набор в колледжи и вузы Самарской области, действуют профориентационные программы для школьников и студентов, осуществляется взаимодействие с центром занятости.

Формат ярмарки вакансий зарекомендовал себя как эффективный инструмент подбора персонала – она позволяет соискателям в режиме прямого диалога с руководителями производственных подразделений выяснить специфику, условия и перспективы работы.