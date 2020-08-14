Новый резидент ТОСЭР «Чапаевск» создаст современный полиграфический комплекс

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«ДСМ ПРИНТ» планирует создать полиграфический комплекс, выпускающий полиграфическую продукцию – упаковку и этикетки – сиспользованием технологии флексографической печати и современных материалов.Как заявляет инвестор, создание нового производства обойдется в 147 млн. рублей. Полиграфическое предприятие даст городу 120 новых рабочих мест. ООО «ДСМ ПРИНТ» – третья компания, которая становится резидентом ТОСЭР «Чапаевск». Ранее этот статус уже получили «Средне-Волжский Завод Химикатов» с проектом по созданию производств моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и компания «ЧапХимПром» с проектом по созданию производства гипохлорита натрия.В общей сложности резидентами планируется направить на реализацию проектов около 270 млн. рублей инвестиций и создать 179 рабочих мест.«Территории опережающего развития – мощный инструмент областного правительства в масштабной работе по привлечению инвестиций и улучшению качества жизни в регионе. Появление нового резидента со своим проектом полиграфического комплекса даст новый импульс развитию Чапаевска, во многом благодаря созданию высокооплачиваемых рабочих мест для жителей моногорода», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.Создание комфортных и привлекательных условий для инвесторов – одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернаторомДмитрием Азаровым. В регионе активно развивается особая экономическая зона «Тольятти», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», действуют индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск».Режим ТОСЭР сегодня действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти и Чапаевске.Сейчас резидентами ТОСЭР «Тольятти» являются 74 компании, готовые инвестировать около 39,2 млрд. рублей и создать более 8 тысяч новых рабочих мест. Перемены заметны каждому – резиденты уже вложили в создание своих производств 12,5 млрд. рублей и создали 4,9 тысячи рабочих мест для местных жителей, передает пресс-служба облправительства.