Научно-образовательный центр Самарской области расширяет международные связи на Восток

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Представители вузов-участников консорциума НОЦ региона представили китайским коллегам свои передовые научные разработки из центра прорывныхтехнологий Самарского государственного медицинского университета и его технопарка, обсудили перспективы сотрудничества с Самарским техническимуниверситетом и познакомились с научными разработками Самарского университета.На конструкторско-производственной площадке технопарка и центра прорывных технологий Самарского медуниверситета, члена консорциума НОЦСамарской области, участникам делегации Китая были представлены актуальные достижения ученых в области хирургии, диагностической и реабилитационной медицины. В частности, система реабилитации пациентов по восстановлению опорно-двигательного аппарата в игровой форме REVIMOTION - представляет собой аппаратно-программный комплекс с биологической обратной связью.Разработка поможет людям после инсульта, черепно-мозговых травм, пациентам с детским церебральным параличом и аутизмом. Система виртуальной реальности REVIVER, также разработанная самарскими учеными, направлена на реабилитацию пациентов с нарушениями двигательной функции нижнихконечностей и различных неврологических расстройств. Большой интерес у китайской делегации вызвали интерактивный стол «Пирогов» и хирургическаясистема AUTOPLAN. Интерактивный стол предназначен для изучения студентами анатомии, все модели строения тела и органов человека в высокой степени детализированы. Также в систему интегрирован 3D viewer для просмотра данных КТ и МРТ реальных пациентов с построением персонифицированнойтрёхмерной модели. Аппаратно-программный комплекс AUTOPLAN с модулем интраоперационной навигации позволяет провести предоперационноепланирование и максимально точечно и точно проводить сложнейшие операции в области нейрохирургии. Важно отметить, что авторы и разработчикиинновационных решений в медицине направляют свои усилия как на внедрение инноваций, так и на проработку их финансовой эффективности.В Самарском государственном техническом университете делегаты из Китая совместно с представителями Института регионального развития, управляющейкомпании НОЦ Самарской области и проректором по международному сотрудничеству СамГТУ Андреем Пименовым обсудили возможности расширения взаимодействия на уровне научных технологий и студенческого обмена. Также на базе СамГТУ и международного центра теоретического материаловедения под руководством всемирно известного самарского профессора Владислава Блатова создан российско-китайский центр теоретического материаловедения совместно с провинцией Шаньси, в рамках которого российские ученые проводят расчеты и моделирование, а производство инновационных материалов и изделий финансируется и исполняется в Китае.В СамГТУ китайским коллегам предложили рассмотреть возможности расширения сотрудничества в формате летних школ для студентов, участия вмеждународных конференциях, программах языкового обмена и сотрудничества в международном молодежном форуме IВолга и «Волга-Янцзы».Не меньший интерес у представителей китайской делегации вызвали современные разработки еще одного участника консорциума НОЦ Самарской области - Самарского научно-исследовательского университета им. С.П. Королева, входящего в топ-10 вузов России по инновационной активности. Заместитель первого проректора по научно-исследовательской деятельности Никита Зубарев, представляя инновационные направления, сделал акцент на компетенции вуза в авиационно-космическом двигателестроении, геоинформационных и аддитивных технологиях.Представителей китайской делегации заинтересовали разработки ученых Самарского университета по беспилотным летательным аппаратам, магнитно-импульсному комплексу, системе коррекции орбиты летательного аппарата и виброзащите.В завершение визита делегации провинции Аньхой в самарские вузы заместитель генерального директора АНО «Института регионального развития»,управляющей компании регионального НОЦ, Елена Данилова отметила:«Действительно, научно-образовательный центр Самарской области сейчас выходит на принципиально иной, международный уровень взаимодействия – спотенциальными индустриальными партнерами, научными и образовательными организациями других стран. И это единственно верный вариант развития. Ведь смысл организации консорциума НОЦ – это сетевое взаимодействие между партнерами, между «наукой», «образованием», «производством» и «властью». И важно построить правильно горизонтальные кооперационные связи. У нас уже сейчас обозначен ряд сетевых проектов совместно с нашим главным индустриальным партерном ГК Ростех. И компетенции вузов самарского региона максимально вовлечены в данный процесс. Но мы понимаем, что в своей работе должны быть ориентированы и на внешний рынок, поэтому расширяем пул наших потенциальных партнеров».Напомним, 16 октября прошла встреча представителей АНО «Института регионального развития» с делегацией из Мексиканских Соединенных Штатов,состоялась беседа с послом Мексики госпожой Нормой Бертой Пенсадо Морено. В рамках переговоров обозначены основные траектории развития отношений в части образовательных программ и производственной аэрокосмической отрасли.На этапе согласования находится Соглашение о взаимодействии с нашими мексиканскими партнерами. Сейчас ведутся переговоры с Белоруссией, гдеприсутствуют базовые вузы, с которыми можно реализовать совместные инновационные проекты в части такого направления НТИ как «АгротехНет».«Встреча с делегацией китайской провинции Аньхой направлена на выявление направлений сотрудничества между научными организациями провинции и вузами Самарской области. Вузы предоставили нашим китайским коллегам свои передовые научные разработки, важным аспектом является обсуждение перспектив сотрудничества и основных целей. Наша задача выявить компетенции зарубежных коллеги и, при необходимости, дополнить компетенцииучастников НОЦ Самарской области недостающими кооперационными связями. Для этого мы создаем новую инфраструктуру – центры коллективныхкомпетенций вузов, уделяем большое внимание вопросам маркетинга, изучению потребностей рынка и предприятий. Ключевая задача НОЦ в том, чтобыпредприятия, индустриальные партнеры, получали лучшие заказы в лучшие сроки и с лучшим результатом» - подвела итоги встречи Елена Данилова.Сегодня ключевыми индустриальными партнерами НОЦ Самарской области являются крупнейшие госкорпорации России – Ростех и Роскосмос, в которые входят мощные промышленные гиганты, как ОДК, ПАО Кузнецов, РКЦ «Прогресс».Глава китайской делегации, заместитель председателя научно-технической ассоциации провинции Аньхой Цай Шисян поблагодарил участников встречи запредоставленную возможность познакомиться вузами области, в перспективе - заключение соглашения с НОЦ Самарской области, передает пресс-служба облправительства.