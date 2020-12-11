Нацпроект «Жилье и городская среда»: стартовал второй этап переселения граждан из аварийного жилья

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Переселение граждан из аварийного жилья - одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного Минстроем России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Планируется, что до 2025 года в Самаре в комфортные и безопасные квартиры из аварийного жилья переедут 4370 семей.

Проект реализуется на территории Самары в рамках государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Ее реализация рассчитана до 2025-го года и состоит из шести этапов:

- 1 этап (2019-2010гг) – расселение 348 семей;

- 2 этап (2020-2021 гг.) - расселение 465 семей;

- 3 этап (2021-2022 гг.) – расселение 801 семьи;

- 4 этап (2022-2023 гг.) – расселение 599 семей;

- 5 этап (2023-2024 гг.) – расселение 955 семей;

- 6 этап (2024-2025 гг.) – расселение1202 семей.

Поскольку реализация каждого из этапов занимает 2 года, сейчас завершается работа по первому этапу программы. Он охватывает 348 семей и 12 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади. Более 300 семей уже въехали в новые квартиры, работа продолжается. Граждане получили новые квартиры в жилом районе «Волгарь», в микрорайоне «Крутые Ключи», в жилом комплексе «Рассвет» на 18 км Московского шоссе и на улице 8-го марта в поселке Управленческий.

Параллельно в 2020 году приступили к решению жилищных вопросов семей, вошедших во второй этап программы. Он касается 465 семей. Квартиры закуплены и в настоящее время передаются в муниципалитет. Это квартиры в новостройках микрорайонов «Волгарь», «Крутые Ключи», ЖК «Рассвет», а также в микрорайоне «Новая Самара».

«Даже в период пандемии мы работаем с переселенцами из аварийного жилья, потому что эту работы прерывать нельзя. Реализация программы - это в первую очередь безопасность граждан, - рассказал заместитель руководителя Департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. - На входе проверяем температур у граждан, просим всех пользоваться масками, работаем через стекло. Работаем по предварительной записи, но в активном режиме. Продолжаем реализацию программы».

Департамент градостроительства при приобретении квартир отталкивается от средств, которые можно потратить на ее приобретение. На 2021 год цена за квадратный метр - 48 611 рублей.

Все квартиры, приобретенные для расселения, с чистовой отделкой. В жилых комплексах на территориях, которые активно развиваются в последние годы в Куйбышевском, Кировском, Красноглинском районах.

«Квартиры оснащены пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла. В них застройщиком сделан ремонт - натяжные потолки, линолеум, обои – все есть. Также установлена сантехника, имеется плита. Можно завозить мебель и жить», - прокомментировал Виктор Федоренчик.

Важно отметить, что в соответствии с законом, новое жилье должно соответствовать количеству ранее занимаемых комнат и площади. При этом число прописанных человек не учитывается.

Необходимо пояснить, что существует 2 вида переселенцев. Это наниматели и собственники. Основное отличие в том, что нанимателям предоставляется только жилье, а у собственников есть право выбора: жилье либо компенсационная выплата. Правда есть и исключения. Так, если квадратные метры приобретены после признания дома аварийным, за исключением наследования, то возможна только выплата компенсации. Важно отметить, что закон не требует при переселении предоставлять жилье рядом с прежним местом проживания, а определяется границами города.