На строительство моста через Волгу в Самарской области дополнительно выделено 12,4 млрд.рублей из федерального бюджета

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Сегодня на своей ежегодной пресс-конференции Президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку реализации данного проекта, сообщив, что строительство моста через Волгу в Самарской области наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве.Изначально на 2019 год на строительство объекта было предусмотрено 2,057 млрд. рублей. 17 декабря 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации из федерального бюджета Самарской области дополнительно выделено 12,4 млрд. рублей, что позволит уже в этом году закупить необходимые материалы и своевременно начать строительный сезон.Реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началось. На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку. Сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистятплощадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.Проект не только масштабный, но и во многом уникальный. Особенности связаны с проектными решениями. Самарский мост выделяют два момента. Во-первых, это длина пролетов — из 25-ти 24 превышают сто метров. Во-вторых, глубина Волги в месте возведения моста составляет 36 метров. Общая протяженность моста составит 3,7 километров. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом — с М-5 «Урал».Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотинуЖигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны «Тольятти», технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. передает пресс-служба облправительства.