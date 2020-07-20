На решение вопроса с обеспечением водой Пестравского района будут выделены дополнительные средства

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Вопрос с обеспечением качественной водой населения муниципалитета стоит не первый год, при этом особенно остро он ощущается в весенне-летний период, когда в разы увеличивается разбор воды из-за полива огородов и приусадебных участков местными жителями и дачниками.Район обеспечивается водой за счет Пестравского и Падовского групповых водопроводов, состоящих из 15 скважин, проектная мощность которых составляет 40 метров. Последние два года из-за засухи наблюдается низкий уровень подземных и поверхностных вод, из-за чего уровень воды в скважинах едва достигает 18 метров. Для того, чтобы решить вопрос, по словам главы района Александра Любаева, необходимо вырыть еще как минимум 3 скважины.«Более 2/3 этой воды уходит на полив, нормы по питьевой воде мы закрываем, – отметил глава Пестравского района. – Дополнительно мы сейчас пробурили одну скважину, на следующей неделе пробурим еще одну и введем их в строй. Это даст нам 700-800 кубометров воды в сутки, и мы смягчим ситуацию, но для окончательного решения вопроса нам нужно еще минимум 5 скважин».Главе района поручено в ближайшее время направить в адрес Правительства необходимую документацию, чтобы в кратчайшие сроки был рассмотрен вопрос о выделении средств резервного фонда на выполнение работ.По поручению главы региона в ближайшее время будет решен вопрос не только с количеством, но и с качеством воды в районе: в рамках нацпроекта «Экология» будет построена 2-я очередь Пестравского группового водопровода. На данный момент техническая готовность объекта составляет 60%, объект будет введен в эксплуатацию в сентябре. Дмитрий Азаров поручил главе районе лично контролировать сроки и качество реализации проекта, потому как он имеет высокую социальную значимость.Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василия Мишина на необходимость провести проверку объектов системы водоснабжения губернии: «Необходимо проанализировать достаточность мощности объектов водоснабжения и проинвентаризировать все наши программы по решению этих задач», передает пресс-служба облправительства.