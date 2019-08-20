Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Попова
20 августа 2019 15:54
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Бывших руководителей "Тольяттиазота" заочно приговорили к реальным срокам.
Решение Басманного суда Москвы, которым в отношении Попова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 ноября, признано законным и обоснованным, апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Михаил Туманов.
Глава Тольяттихимбанка Александр Попов вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ). Попов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).
В начале июля Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительное решение по громкому уголовному делу о хищении 85 миллиардов рублей у ТОАЗа и его акционеров, заочно признав Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в этом преступлении.
Согласно обвинительному приговору, мошенники продали по заниженной цене всю произведенную на ТОАЗе за период с 2008 по 2011 года продукцию возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви. Швейцарцы затем реализовали эту же самую продукцию уже по рыночной цене. Разницу участники преступной схемы распределяли между собой, не уплатив российскому государству никаких налогов.
Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в данной мошеннической схеме, которая причинила Тольяттиазоту столь огромный ущерб. В подконтрольном Тольяттихимбанке он руководил сетью аффилированных с обвиняемыми офшорных фирм, контролировал их счета, на которые поступали полученные от незаконной продажи продукции средства, а также обеспечивал коррупционное прикрытие мошеннических схем.
Кроме того, Попов принял участие в схеме, которая позволила участникам преступного сообщества недоплатить налоги в бюджет: два подконтрольных обвиняемым ООО в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей. Тогда же у ТОАЗа похитили комплекс по производству метанола производительностью 450 тысяч тонн в год и земельный участок, на котором он располагался. В рамках данной сделки стоимость актива была существенно занижена: при рыночной цене в 13,5 миллиарда рублей предприятие получило за него лишь 132 миллиона рублей.
По похожей схеме с занижением продажной стоимости Тольяттиазот лишился и агрегата аммиака N7 стоимостью в 2,4 миллиарда рублей. По договору купли-продажи он был продан всего за 92,4 миллиона рублей. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 миллиарда рублей. Все активы были выведены на счета ООО «Томет», акционерами которого являлись иностранные офшоры, подконтрольные обвиняемым.
Операциями по перечислению денег по договорам купли-продажи принадлежащих ТОАЗу активов и занимался подконтрольный Попову банк. В итоге Попов и другие участники группы получили возможность владеть и распоряжаться как своими собственными объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот», которые похитили у предприятия.
По версии следствия, незаконные схемы вывода денежных средств с ТОАЗа позволяли не платить налоги в колоссальных объемах, а налоговые органы теперь вынуждены их взыскивать за каждый год в судебном порядке. На данный момент только за 2008–2012 гг. сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила более чем 3,5 миллиарда рублей. Также уже есть решение Арбитражного суда Самарской области от 21 мая, согласно которому «Тольяттиазот» обязан доплатить 530 миллионов рублей неуплаченных налогов за 2013 год.
Уголовное дело по 210-й статье было возбуждено Следственным комитетом 16 мая 2019 года. В документах следствия говорится, что злоумышленники, «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц».
Попов был задержан в Аэропорту Внуково 31 мая, при попытке вылететь в Грузию. Следственный комитет, ходатайствуя в Басманном суде об аресте Попова, отметил, что обвиняемый «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».
Кроме того, следствие отмечало, что Попов вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, и главным образом – своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Следствие также выражало обеспокоенность, что если банкир будет освобожден из-под стражи, то он сможет оказать давление на свидетелей. С учетом данных обстоятельств, решение Мосгорсуда о продлении ареста Попова выглядит последовательным и обоснованным.
Данное решение Мосгорсуда о законности продления ареста Попову также следует рассматривать как сигнал и самим обвиняемым и их адвокатам и всем, кто наблюдает за процессом, что в расследовании этого дела суд будет строго придерживаться буквы закона, а все обвиняемые, вина которых будет доказана в ходе судебного процесса, понесут справедливое и заслуженное наказание.
rapsinews.ru
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