Молодые специалисты Сызранского НПЗ завоевали награды в научно-технической конференции НК «Роснефть»

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По результатам XIII кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть»занял II место в секции «Оборудование нефтепереработки». В своей работе молодой специалист рассмотрел возможность перевода компрессоров установок риформинга на комплектующие, изготовленные в ремонтном производстве Сызранского НПЗ. Внедрение предложенного им варианта замены импортных комплектующих на детали собственного производства дает предприятию существенный экономический эффект и минимизирует риск простоя технологического оборудования.- Зная, что конференция будет проходить дистанционно, постарался максимально подробно раскрыть тему работы, чтобы снять возможные вопросы экспертов. Предложение по импортозамещению комплектующих для технологического оборудования считаю перспективным и надеюсь на его внедрение на нашем заводе. Благодарю за помощь в подготовке к конференции своего научного руководителя –В номинации «За практическую значимость» отмечен. Он представил работу «Повышение эффективности работы установок термодеструктивных процессов для условий АО «СНПЗ».- Это уже вторая конференция, в которой я участвую. Тему выбрали вместе с научным руководителем -. В работе я изучил возможность перевода установки висбрекинга ТК-4 Сызранского НПЗ на режим гидровисбрекинга. Это решение даст оптимизацию товарной корзины предприятия за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов.В этом году кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» проходила в новом онлайн-формате.На корпоративном информационном ресурсе был создан специальный раздел «Библиотека КНТК молодых специалистов», на котором конкурсанты размещали презентации своих проектов, а члены жюри получили возможность изучить их.Один из экспертов конференции,считает, что у применения современных технологий есть несомненные плюсы. В первую очередь, это дополнительное время для детального изучения работ и обсуждения вопросов с их авторами.Всего в этом году в виртуальной научно-технической конференции молодых специалистов компании «Роснефть» приняли участие 1426 молодых нефтяников. На суд жюри было представлено 1224 проекта по производству и технологии, экономике и финансам, экологии и промышленной безопасности, информационным технологиям и автоматизации, работе с персоналом.Теперь призеров ждет финальный этап – Межрегиональная НТК. В каком формате пройдет итоговая конференция, пока не известно.Цель научно-технической конференции «Роснефти» – вовлечение перспективной молодежи в инновационную и проектную деятельность, поддержка развития их профессиональных навыков, помощь в проявлении лидерских качеств. Завоевать статус участника Межрегиональной НТК для молодых нефтяников – уже высокая награда. Для того, чтобы попасть в финал, нефтепереработчикам необходимо преодолеть два отборочных этапа: выступить с проектом на предприятии, а затем презентовать разработку на кустовой конференции. Лучшие разработки, предложенные на всех этапах НТК, внедряются на дочерних предприятиях «Роснефти».