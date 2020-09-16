Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

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Минфин подтвердил планы по увеличению акцизов на табак на 20% с одновременным улучшением администрирования рынка, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% (в 2021 году - прим. ТАСС) с одновременным улучшением администрирования", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас на рынке уже внедрена маркировка табачных изделий. "Но нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий", - отметил Силуанов.

Также, по его словам, планируется принять комплекс мер ответственности по табачной продукции, аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции. "Сейчас у нас перегиб, мы хорошо поработали по алкогольному сектору. Тем не менее, по табаку есть еще задел по увеличению администрирования акцизов", - уверен министр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 16 сентября рассказал об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки и, в том числе заявил о планах индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщило, что министерство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс РФ, в котором предлагается увеличить в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, чтобы компенсировать рост расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС