Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи

101

2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В 2021 году доходы бюджета запланированы в размере 18,8 трлн руб., расходы - 21,52 трлн руб., дефицит - 2,75 трлн руб. или 2,4% ВВП.

Первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский рассказал об особенностях одобренного Советом Федерации федерального бюджета, который в ближайшее время должен быть подписан Президентом Владимиром Путиным.

«Благодаря совместной работе Госдумы и Правительства в бюджете удалось успешно решить множество задач, важных для граждан страны, для регионов, для всей страны. Главное – новый бюджет сформирован, исходя не из доходной части бюджета, то есть не из того, сколько мы можем потратить, а из того, какие проблемы наших граждан необходимо решить, какую помощь надо оказать регионам. Это позволило сконцентрировать средства для решения самых важных, приоритетных вопросов. Мы выверяли все цифры, все программы, анализировали, как выделяемые бюджетные средства отразятся на жизни людей, на экономике страны. Подытоживая эту тяжелую полугодовую работу, можно с уверенностью говорить, что бюджет способен решить поставленные Президентом задачи повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны. Повторю слова главы Правительства Михаила Мишустина: бюджет - это не о цифрах, это о людях», - пояснил Леонид Симановский.

По его словам, бюджет, в первую очередь, ориентирован на обеспечение и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств государства. Социальные расходы увеличены по сравнению с бюджетом этого года на 480 млрд рублей до 5,6 трлн рублей и теперь составляют более 25% всех бюджетных расходов. При этом финансово обеспечены и все направления новой программы социальной поддержки людей, озвученной в Послании Президента Федеральному собранию. Это и выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, и на обеспечение бесплатного горячего питания в школах, и на доплаты учителям за классное руководство и на многое другое, включая индивидуальные программы развития регионов, сообщает пресс-служба облправительства.

Увеличены и расходы на здравоохранение – на 13% до 1,123 трлн рублей. В том числе выделено 90 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения во всех регионах. «Это в целом стоящая задача повышения качества медицинских услуг, а сейчас это особенно важно в нынешних условиях борьбы с пандемией. С этой целью в бюджете учтены и необходимые средства на ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, в целом на модернизацию лабораторий инфекционной службы. Это часть принятого в этом году с целью преодоления негативных последствий пандемии Общенационального плана действий правительства», - отметил Леонид Симановский.

Также, по его словам, в бюджете финансово обеспечены и другие направления Общенационального плана - на восстановление экономики, поддержку предприятий, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, на поддержку занятости, на поддержку людей, берущих ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий. На реализацию мероприятий Общенационального плана в следующем году выделено 638,9 млрд рублей.

В бюджете также учтены необходимые средства на выполнение Указа Президента о национальных целях до 2030 года, которые напрямую связанны с выполнением национальных проектов. Соответствующие расходы составят в 2021 году более 2,2 трлн рублей, что составляет 10% бюджетных расходов.

Леонид Симановский также отметил, что решение в новом бюджете всех указанных выше важных задач ощутят на себе регионы, которым увеличены дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета по многим направлениям.

«В том числе, для Самарской области благодаря продуктивной совместной работе Комитета Госдумы по бюджету с Правительством поддержка из федерального бюджета в 2021 году увеличена на 12,3 млрд рублей - до более чем 50 млрд рублей. Более того, 26 ноября в постановлении Госдумы о принятии бюджета в третьем чтении мы поручили Правительству при необходимости обеспечить регионам в 2021 году и дополнительную поддержку на уровне не ниже этого года. Напомню, в этом году в связи с возникшими из-за пандемии проблемами по поручению Президента и на основании решений Правительства и парламентской Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, регионам дополнительно было направлено 300 млрд рублей, в том числе Самарской области – более 20 млрд рублей», - пояснил Леонид Симановский.

Также он отметил, что Самарской области из федерального бюджета будет оказана существенная помощь по реконструкции, строительству и капремонту более 50 важных для региона объектов. В их числе, Дворец спорта в Самаре и набережная в Тольятти. Напомним, что по поводу выделения денег на их реконструкцию Леонид Симановский обращался со специальным письмом в Минфин РФ.

Фото pixabay.com