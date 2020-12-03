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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи

3 декабря 2020 12:47
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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи

2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В 2021 году доходы бюджета запланированы в размере 18,8 трлн руб., расходы - 21,52 трлн руб., дефицит - 2,75 трлн руб. или 2,4% ВВП. 

Первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский рассказал об особенностях одобренного Советом Федерации федерального бюджета, который в ближайшее время должен быть подписан Президентом Владимиром Путиным. 

«Благодаря совместной работе Госдумы и Правительства в бюджете удалось успешно решить множество задач, важных для граждан страны, для регионов, для всей страны. Главное – новый бюджет сформирован, исходя не из доходной части бюджета, то есть не из того, сколько мы можем потратить, а из того, какие проблемы наших граждан необходимо решить, какую помощь надо оказать регионам. Это позволило сконцентрировать средства для решения самых важных, приоритетных вопросов. Мы выверяли все цифры, все программы, анализировали, как выделяемые бюджетные средства отразятся на жизни людей, на экономике страны. Подытоживая эту тяжелую полугодовую работу, можно с уверенностью говорить, что бюджет способен решить поставленные Президентом задачи повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны. Повторю слова главы Правительства Михаила Мишустина: бюджет - это не о цифрах, это о людях», - пояснил Леонид Симановский.

По его словам, бюджет, в первую очередь, ориентирован на обеспечение и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств государства. Социальные расходы увеличены по сравнению с бюджетом этого года на 480 млрд рублей до 5,6 трлн рублей и теперь составляют более 25% всех бюджетных расходов. При этом финансово обеспечены и все направления новой программы социальной поддержки людей, озвученной в Послании Президента Федеральному собранию. Это и выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, и на обеспечение бесплатного горячего питания в школах, и на доплаты учителям за классное руководство и на многое другое, включая индивидуальные программы развития регионов, сообщает пресс-служба облправительства.

Увеличены и расходы на здравоохранение – на 13% до 1,123 трлн рублей. В том числе выделено 90 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения во всех регионах. «Это в целом стоящая задача повышения качества медицинских услуг, а сейчас это особенно важно в нынешних условиях борьбы с пандемией. С этой целью в бюджете учтены и необходимые средства на ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, в целом на модернизацию лабораторий инфекционной службы. Это часть принятого в этом году с целью преодоления негативных последствий пандемии Общенационального плана действий правительства», - отметил Леонид Симановский. 

Также, по его словам, в бюджете финансово обеспечены и другие направления Общенационального плана - на восстановление экономики, поддержку предприятий, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, на поддержку занятости, на поддержку людей, берущих ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий. На реализацию мероприятий Общенационального плана в следующем году выделено 638,9 млрд рублей.

В бюджете также учтены необходимые средства на выполнение Указа Президента о национальных целях до 2030 года, которые напрямую связанны с выполнением национальных проектов. Соответствующие расходы составят в 2021 году более 2,2 трлн рублей, что составляет 10% бюджетных расходов.

Леонид Симановский также отметил, что решение в новом бюджете всех указанных выше важных задач ощутят на себе регионы, которым увеличены дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета по многим направлениям.  

 «В том числе, для Самарской области благодаря продуктивной совместной работе Комитета Госдумы по бюджету с Правительством поддержка из федерального бюджета в 2021 году увеличена на 12,3 млрд рублей - до более чем 50 млрд рублей. Более того, 26 ноября в постановлении Госдумы о принятии бюджета в третьем чтении мы поручили Правительству при необходимости обеспечить регионам в 2021 году и дополнительную поддержку на уровне не ниже этого года. Напомню, в этом году в связи с возникшими из-за пандемии проблемами по поручению Президента и на основании решений Правительства и парламентской Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, регионам дополнительно было направлено 300 млрд рублей, в том числе Самарской области – более 20 млрд рублей», - пояснил Леонид Симановский.

Также он отметил, что Самарской области из федерального бюджета будет оказана существенная помощь по реконструкции, строительству и капремонту более 50 важных для региона объектов. В их числе, Дворец спорта в Самаре и набережная в Тольятти. Напомним, что по поводу выделения денег на их реконструкцию Леонид Симановский обращался со специальным письмом в Минфин РФ. 

Фото pixabay.com

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В центре внимания
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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В Самарской области за сутки на 3 декабря выявлены 260 заболевших коронавирусом
3 декабря 2020  12:10 
В Самарской области на 3 декабря выявлены 260 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
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Массовых новогодних гуляний в Самаре не будет
3 декабря 2020  11:43 
Массовых новогодних гуляний в Самаре не будет
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Социум
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В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции Ёлка желаний»
3 декабря 2020  11:17 
В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний»
Исполнить желание ребёнка может любой житель города. Социум
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В Самарской области из-за тумана просят быть осторожней
3 декабря 2020  09:09 
В Самарской области из-за тумана просят быть осторожней
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
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Акценты
В Самаре пройдут публичные мероприятия День ЖКХ
3 декабря 2020  11:21 
В Самаре пройдут публичные мероприятия "День ЖКХ"
Мероприятия проводятся с целью повышения грамотности жителей городов и районов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ
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Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума.
2 декабря 2020  16:38 
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на «КуйбышевАзоте»
Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума. Политика региона
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Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:42
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев.
ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. Новости Тольятти
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